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«ГАСИ идет навстречу»: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию еще один ЖК Укрбуда

«ГАСИ идет навстречу»: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию еще один ЖК Укрбуда

Компания “Киевгорстрой” сдала в эксплуатацию часть жилищного комплекса “Подол Град”, который вместе с другими 17 недостроенными ЖК достался ей в “наследство” от корпорации “Укрбуд”.

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

Остальные принятые объекты продолжают достраивать. Активность работ, по его словам, зависит от финансирования.

“Отмечу, что в последнее время ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. – Ред.) идет нам навстречу в вопросе таких “особенных” домов. Если так будет и в дальнейшем, то перспективы очень неплохие”, – написал Кушнир.

В пресс-центре компании добавили, что в ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления прав собственности.

Глава “Киевгорстроя” также сообщил, что введен в эксплуатацию собственный аппарат-комплекс в Пуще-Водице.

“Не так быстро, как хотелось бы, но двигаемся вперед”, – прокомментировал Кушнир.

Справка Finance.ua:

  • “Укрбуд” приостановил строительные работы на своих объектах летом 2019-го;
  • “Киевгорстрой” взял на себя обязательства по завершению строительства объектов “Укрбуда” в конце 2019 года;
  • в 2020 году застройщик ввел в эксплуатацию пять таких ЖК: “Солнечная Ривьера”, “Новомостицкий”, “Пектораль”, “Гармония” и “Харьковский”.
По материалам УБР
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