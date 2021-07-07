«ГАСИ идет навстречу»: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию еще один ЖК Укрбуда

Компания “Киевгорстрой” сдала в эксплуатацию часть жилищного комплекса “Подол Град”, который вместе с другими 17 недостроенными ЖК достался ей в “наследство” от корпорации “Укрбуд”.

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

Остальные принятые объекты продолжают достраивать. Активность работ, по его словам, зависит от финансирования.

“Отмечу, что в последнее время ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция. – Ред.) идет нам навстречу в вопросе таких “особенных” домов. Если так будет и в дальнейшем, то перспективы очень неплохие”, – написал Кушнир.

В пресс-центре компании добавили, что в ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления прав собственности.

Глава “Киевгорстроя” также сообщил, что введен в эксплуатацию собственный аппарат-комплекс в Пуще-Водице.

“Не так быстро, как хотелось бы, но двигаемся вперед”, – прокомментировал Кушнир.

Справка Finance.ua:

“Укрбуд” приостановил строительные работы на своих объектах летом 2019-го;

“Киевгорстрой” взял на себя обязательства по завершению строительства объектов “Укрбуда” в конце 2019 года;