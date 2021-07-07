В JPMorgan усомнились в применении Bitcoin как платежного средства в Сальвадоре

Аналитики JPMorgan назвали низкую ликвидность, волатильность Bitcoin, а также риск конвертации в доллар США в качестве основных ограничений использования цифрового золота в Сальвадоре.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно отчету, проблемы могут возникнуть из-за того, что большая часть Bitcoin неликвидна.
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«Более 90% не поменяли владельцев в течение года, а значительная и растущая доля приходится на кошельки с небольшим оборотом», — заявили аналитики.
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По их мнению, ежедневная платежная активность в Сальвадоре составляет около 4% от объема транзакций в сети. Доля в общем объеме переданной ончейн-стоимости едва превысила 1%, говорится в отчете.
Аналитики отметили риски «каннибализации долларовой ликвидностью», а также опасность нарушения платежного баланса и фискальной стабильности после появления возможности конвертации Bitcoin в американскую валюту.
9 июня Законодательная ассамблея Сальвадора приняла законопроект о признании первой криптовалюты официальным платежным средством на территории страны.
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