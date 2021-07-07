Сбербанк после Привата: НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

Платежеспособные банки Украины за январь-май 2021 года получили 23,841 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 8,691 млрд гривен.

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По данным НБУ, на втором месте российский государственный Сбербанк – 1,940 млрд гривен, на третьем банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк 1,870 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ – 1,652 млрд гривен и банк с иностранным капиталом Универсал Банк – 1,354 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 24,041 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 200 млн гривен.

Справка Finance.ua:

Рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен.