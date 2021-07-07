Чиновников в Харькове поймали на хищении не менее 5 млн грн

Правоохранители разоблачили чиновников Харьковского городского совета на присвоении не менее пяти миллионов гривен, которые должны были тратить на закупку продуктов для дошкольных учреждений образования.
Об этом сообщает полиция и прокуратура Харьковской области.
По данным следователей, директор коммунальной организации, специализирующейся на поставке продуктов в дошкольные учреждения, создал схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского горсовета и частных предприятий.
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В рамках схемы они поставляли продукты в заведения для детей по завышенным ценам. Так, управление образования различных администраций районов Харьковского горсовета проводило аукционы на закупку продуктов. А директор коммунального предприятия способствовал, чтобы на аукционах побеждали нужные компании.
Следователи установили, что несмотря на полный расчет, продукция поставлялась не в полном объеме, а ее качество не соответствовало характеристикам в документации. Так, на протяжении 2018-2020 годов дошкольные учреждения Харькова снабжали по завышенным ценам молоком, творогом и маслом. Чиновники присвоили не менее 5 миллионов гривен. Окончательная сумма ущерба еще не установлена.
Правоохранители провели более 30 обысков в помещениях Харьковского горсовета, коммунальной организации и других причастных предприятий. Изъяли бухгалтерские документы и другие доказательства по делу, а также по 250 тысяч долларов и евро.
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