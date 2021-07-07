0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Чиновников в Харькове поймали на хищении не менее 5 млн грн

Чиновников в Харькове поймали на хищении не менее 5 млн грн

Правоохранители разоблачили чиновников Харьковского городского совета на присвоении не менее пяти миллионов гривен, которые должны были тратить на закупку продуктов для дошкольных учреждений образования.

Об этом сообщает полиция и прокуратура Харьковской области.

По данным следователей, директор коммунальной организации, специализирующейся на поставке продуктов в дошкольные учреждения, создал схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского горсовета и частных предприятий.

Читайте также: Мошенники рассылают украинцам письма о «неуплаченных налогах»: как не стать жертвой

В рамках схемы они поставляли продукты в заведения для детей по завышенным ценам. Так, управление образования различных администраций районов Харьковского горсовета проводило аукционы на закупку продуктов. А директор коммунального предприятия способствовал, чтобы на аукционах побеждали нужные компании.

Следователи установили, что несмотря на полный расчет, продукция поставлялась не в полном объеме, а ее качество не соответствовало характеристикам в документации. Так, на протяжении 2018-2020 годов дошкольные учреждения Харькова снабжали по завышенным ценам молоком, творогом и маслом. Чиновники присвоили не менее 5 миллионов гривен. Окончательная сумма ущерба еще не установлена.

Правоохранители провели более 30 обысков в помещениях Харьковского горсовета, коммунальной организации и других причастных предприятий. Изъяли бухгалтерские документы и другие доказательства по делу, а также по 250 тысяч долларов и евро.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.