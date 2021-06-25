Ипотека ценой жизни. Схема дешевой покупки недвижимости стала популярной во время пандемии

Необычная практика купли-продажи недвижимости существует во Франции. Покупатель платит первоначальный взнос, а оговоренную сумму вносит ежемесячно до смерти продавца.

Идея заключается в том, что вы фактически делаете ставку на чужую смерть, пишет Газета по-украински со ссылкой на The Economist.

Этой схеме уже много веков. Ею пользуются всего около 1% покупателей французской недвижимости. Однако она стала популярной во время пандемии коронавируса.

Благодаря такой практике отсроченных платежей продавцы могут оставаться дома до конца жизни, а не переезжать в дом престарелых.

Пожилые люди получают регулярный месячный доход до самой смерти.

Преимущество для покупателей состоит в том, что они платят за недвижимость частями, избегая необходимости брать ипотечный кредит. И стоимость объекта в таких сделках обычно ниже.

У этой модели есть очевидный риск для покупателя – продавец может умереть позже, чем можно было ожидать, учитывая, например, среднюю продолжительность жизни или состояние здоровья.

Например как в случае 1965 года. 47-летний нотариус оформил такое соглашение с 90-летней Жанной Кальман. В конце концов нотариус-покупатель через тридцать лет умер. А его вдова продолжила выплачивать деньги. Ведь Жанна Кальман прожила 122 года и стала старейшмм человеком в мире.