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Renault взялась за развитие водородных заправок в Европе

Renault взялась за развитие водородных заправок в Европе

Французский автопроизводитель образовал альянс с американской фирмой Plug Power, создав совместное предприятие под названием Hyvia.

Под этим брендом уже к концу этого года в Старом Свете начнут появляться первые зарядные станции.

Новообразованная компания Hyvia получила красноречивое название, в котором «Hy» означает «hydrogen» — «водород», а «via» — «путь». Ее появление весьма неожиданно, поскольку в масштабном плане изменений Renaulution о водородном направлении электрификации почти не упоминалось.

Штаб-квартира компании находится во французском городе Вилье-Сен-Фредрик, топливные элементы и водородные заправки обеспечивает Re-Factory из Фланьо, автомобили собирает завод SOVAB в Батые и дочерняя компания PVI в Грэс-Арменвилье.

Hyvia намерена построить в Европе водородную экосистему, которая будет включать производство, хранение и распределение водорода с помощью заправочных станций для крупных компаний и местных общин.

Дилеры автомобилей Renault будут продавать и водородные заправочные станции, а также сдавать их в аренду. То же касается грузовиков и автобусов на топливных элементах.

Таких у Renault будет три, все на основе модели Master. Новые автомобили Renault будут оснащены батареей на 33 кВт-ч, топливной батареей на 30 кВт, резервуарами, содержащими от 3 до 7 кг водорода, в зависимости от версии. Они будут питаться как электрической энергией из батареи, так и энергией на основе водорода.

По материалам Телеканал 24
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