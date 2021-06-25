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В Украине ожидается увеличение количества депозитов — НАБУ

В Украине ожидается увеличение количества депозитов — НАБУ

В Украине ожидается увеличение количества депозитов после повышения гарантированной суммы вкладов.

Об этом рассказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова в ходе конференции «Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия».

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«По нашим подсчетам, после того, как гарантированная сумма будет повышена, депозитная база увеличится на 10−15%.* Потому что мы видим, как повлиял коронакризис на состояние банковской системы: люди стали больше экономить, больше накапливать. Конечно, что в последние годы отдавали предпочтение вкладам-текущим счетам, которыми возможно быстро воспользоваться, когда нужны деньги, а не ожидать срока депозита» — рассказала эксперт.

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Поэтому в НАБУ считают, что увеличение суммы гарантированных вкладов приведет к тому, что:

  • пассивы будут расти;
  • вкладчики перестанут «дробить» вклады.

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«То есть если сейчас кто-то хочет положить на депозитный счет миллион гривен, то это приводит к тому, что открывается пять вкладов в пяти банках по 200 тысяч каждый. Ну или один в Ощадбанке, потому что только там сейчас 100% вклада гарантируется государством», — отметила Коробкова.

В то же время когда гарантированная сумма возрастет, вкладчики станут более уверенными и больше будут доверять банкам.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект (№ 5542−1), который предусматривает повышение гарантированной суммы возмещения до 400 тыс. грн до конца 2022 года, и до 600 тыс. грн — с 1 января 2023 года.

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По материалам Finance.UA
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