Доступная ипотека под 7%: требования к возрасту недвижимости ослабят

Критерий «возраста» жилья по программе Доступная ипотека под 7% планируют пересмотреть.

Об этом сообщил в интервью порталу Минфин исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Сейчас по льготной ставке можно взять в кредит только недвижимость не старше трех лет.

«Требование к „возрасту“ жилья действительно стало сдерживающим фактором, который не позволяет получить ипотеку многим желающим. Особенно это ощутимо в регионах, где жилой недвижимости, соответствующей параметрам программы, не так и много. Поэтому мы собираемся пересмотреть требование к возрасту зданий в сторону его увеличения. На сколько, пока сказать сложно. Сейчас собираем данные из регионов, которые позволят сделать это повышение эффективным. Скорее всего, будем оперировать к какому-нибудь году, в котором произошел бум в строительстве», — сказал он.

Гапон добавил, что нуждается в доработке и критерий первого взноса. В условиях программы говорится о минимальном первом взносе в размере 15% от стоимости недвижимости, но банки настаивают на 25%.

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«Поэтому мы рассматриваем возможность введения какой-то вилки, то есть от 15% до какого-то предела, но с условием, что при желании клиент может превысить верхний предел», — объяснил он.

Глава Фонда развития предпринимательства также рассказал, что активное участие в программе принимают только пять банков.

Справка Finance.ua: