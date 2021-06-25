Доступная ипотека под 7%: требования к возрасту недвижимости ослабят

Критерий «возраста» жилья по программе Доступная ипотека под 7% планируют пересмотреть.
Об этом сообщил в интервью порталу Минфин исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.
Сейчас по льготной ставке можно взять в кредит только недвижимость не старше трех лет.
«Требование к „возрасту“ жилья действительно стало сдерживающим фактором, который не позволяет получить ипотеку многим желающим. Особенно это ощутимо в регионах, где жилой недвижимости, соответствующей параметрам программы, не так и много. Поэтому мы собираемся пересмотреть требование к возрасту зданий в сторону его увеличения. На сколько, пока сказать сложно. Сейчас собираем данные из регионов, которые позволят сделать это повышение эффективным. Скорее всего, будем оперировать к какому-нибудь году, в котором произошел бум в строительстве», — сказал он.
Гапон добавил, что нуждается в доработке и критерий первого взноса. В условиях программы говорится о минимальном первом взносе в размере 15% от стоимости недвижимости, но банки настаивают на 25%.
«Поэтому мы рассматриваем возможность введения какой-то вилки, то есть от 15% до какого-то предела, но с условием, что при желании клиент может превысить верхний предел», — объяснил он.
Глава Фонда развития предпринимательства также рассказал, что активное участие в программе принимают только пять банков.
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