0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Доступная ипотека под 7%: требования к возрасту недвижимости ослабят

Доступная ипотека под 7%: требования к возрасту недвижимости ослабят

Критерий «возраста» жилья по программе Доступная ипотека под 7% планируют пересмотреть.

Об этом сообщил в интервью порталу Минфин исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Сейчас по льготной ставке можно взять в кредит только недвижимость не старше трех лет.

«Требование к „возрасту“ жилья действительно стало сдерживающим фактором, который не позволяет получить ипотеку многим желающим. Особенно это ощутимо в регионах, где жилой недвижимости, соответствующей параметрам программы, не так и много. Поэтому мы собираемся пересмотреть требование к возрасту зданий в сторону его увеличения. На сколько, пока сказать сложно. Сейчас собираем данные из регионов, которые позволят сделать это повышение эффективным. Скорее всего, будем оперировать к какому-нибудь году, в котором произошел бум в строительстве», — сказал он.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог. 🏡

Гапон добавил, что нуждается в доработке и критерий первого взноса. В условиях программы говорится о минимальном первом взносе в размере 15% от стоимости недвижимости, но банки настаивают на 25%.

«Поэтому мы рассматриваем возможность введения какой-то вилки, то есть от 15% до какого-то предела, но с условием, что при желании клиент может превысить верхний предел», — объяснил он.

Глава Фонда развития предпринимательства также рассказал, что активное участие в программе принимают только пять банков.

Справка Finance.ua:

  • Уполномоченные банки в рамках программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 5 июля подписали 526 кредитных договоров на общую сумму 447,6 млн грн, на первичном рынке — 21,74%, на вторичном — 78,26% соответственно.
По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.