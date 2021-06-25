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«Доступная ипотека 7%»: в каких регионах активнее всего берут кредиты на жилье

«Доступная ипотека 7%»: в каких регионах активнее всего берут кредиты на жилье

Уполномоченные банки в рамках программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 5 июля подписали 526 кредитных договоров на общую сумму 447,6 млн грн, на первичном рынке — 21,74%, на вторичном — 78,26% соответственно.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Отмечается, что банки рассматривают 848 заявок на участие в программе на общую сумму 730,2 млн грн, из которых 19,71% составляет первичный рынок и 80,29% – вторичный.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

Самые активные регионы на прошлой неделе:

  • г. Киев (35,1%);
  • Киевская обл. (28,7%);
  • Харьковская обл. (6,3%);
  • Львовская обл. (5,5%);
  • Ровенская обл. (4,2%).

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.


Инфографика: Минфин

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По материалам Finance.UA
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