«Доступная ипотека 7%»: в каких регионах активнее всего берут кредиты на жилье

Уполномоченные банки в рамках программы «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 5 июля подписали 526 кредитных договоров на общую сумму 447,6 млн грн, на первичном рынке — 21,74%, на вторичном — 78,26% соответственно.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Отмечается, что банки рассматривают 848 заявок на участие в программе на общую сумму 730,2 млн грн, из которых 19,71% составляет первичный рынок и 80,29% – вторичный.
Самые активные регионы на прошлой неделе:
В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение по выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Инфографика: Минфин
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