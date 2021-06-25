Сколько зарабатывают CTO в украинском IT (инфографика)

Команда Indigo Tech Recruiters опубликовала результаты ежегодного обзора заработных плат CTO (Chief technical officer или Chief technology officer — технический директор).
Где работают:
На медиане СТО зарабатывают $7 250 (в 2020 было $6 000). В целом, вилка от $4 000 до $12 200. Среди 50 опрошенных на этой должности было несколько СТО с зарплатой $16 000 – $20 000 – они попали в 10% верхнего значения выборки и поэтому статистически были обрезаны как возможные аутлаеры или статистически маловероятные.
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Как зарплаты зависят от опыта:
Возраст работников и компании. Большинство опрошенных СТО возрастом от 35 до 39 лет. На медиане их вознаграждение составляет $8 000. У коллег младше и старше на $1 400 – $2 000 меньше.
Если смотреть на возраст компании, то можно увидеть единичные случаи, когда вознаграждение в 20 000$ может быть и в компании возрастом от 1 до 3-х лет, и в более взрослом бизнесе, возрастом от 10 до 20 лет.
Одинаковая медиана в компаниях от 5 до 10 лет и от 10 до 20 лет – $8 000.
Большинство участников опроса – представители продуктовых компаний. А вот вознаграждение больше у аутсорсинговых. При этом, уровень ставки на медиане не отличается значительно. Но, похоже, в аутсорсинге бонусная часть выше.
Зарплаты по отраслям. Самые высокие доходы у СТО в сфере MedTech – от $15 000 до $20 000.
Опрос свидетельствует, что только 7 из 50 СТО полностью удовлетворены своей работой и их доход составляет от $6 300 до $14 400.
5 человек, которые недовольны своей работой, получают от $2 800 до $6 300.
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