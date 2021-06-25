Что думают читатели Finance.ua о кредитном мошенничестве с помощью «Дія»

Недавно Finance.ua опубликовал историю о том, как мошенники оформили на женщину кредит с помощью «Дія».
Дело получило широкий резонанс в сети, и мы решили спросить у читателей наших соцсетей и форумчан, что они думают о сложившейся ситуации.
Некоторые, как пользователь форума с ником akido, абсолютно не доверяют «Дії» и в комментариях убеждали в том, что установка приложения на смартфон может быть небезопасна.
А вот подписчики нашего телеграм-канала Bogdan и Di утверждают, что даже это не может гарантировать безопасность данных украинцев, поскольку базы «Дії» подвязаны к базам других ведомств – то есть любая утечка может отразиться на сохранности данных пользователей.
Форумчанин Цитрин, чтобы избежать таких мошеннических случаев, предпочел бы пожизненно заблокировать приложение для идентификации его личности.
В эпоху диджитала и цифровизации очень важно заботиться о безопасности своих персональных данных. Это подчеркнул в своем комментарии наш читатель Алексей.
Еще один активный пользователь форума alex77 поделился реальным кейсом о том, как МФО “заразила” телефон заемщика вредоносным ПО, которое “сливало” контакты с телефона пострадавшей и ее местоположение. Однако на этом “схема” не заканчивалась.
А вот подписчица Nazarenko Yuliya оказалась очень близка к точке разгадки этой “схемы”. Ведь, как оказалось, вся загвоздка была именно в микрофинансовой организации, которая выдала этот кредит.
Что же реально произошло в этой ситуации? Пользователи в комментариях обсуждали несколько версий того, каким же образом можно взять кредит с помощью «Дії», ведь даже если приложение послужит подтверждающим личность документом, то на договорах о предоставлении кредита все равно нужна физическая подпись. Однако все оказалось немного проще: МФО, которая предоставила заем на имя пострадавшей, выдала его с грубыми нарушениями законодательства.
Как пишет ain.ua, в случае с Людмилой алгоритм мошеннических действий был такой:
Издание отмечает, что «Дія» спроектирована таким образом, что цифровой паспорт гражданина не может быть использован без его воли. Но если работник банка или МФО решит предоставить кредит с грубым нарушением действующего законодательства, он сделает это как с «Дія», так и с копиями бумажных документов. За такие действия предусмотрена жесткая ответственность, тем не менее они происходят в Украине регулярно.
Поделитесь и вы своими мыслями об этой ситуации в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Там мы обсуждаем важные новости, которые так или иначе влияют на кошельки украинцев. Присоединяйтесь!
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