Последние три месяца коллекторы действуют по принципу «выбить всё со всех» — эксперт

Уже год украинский рынок микрокредитования живет с новым регулятором в виде Нацбанка и приспосабливается ко всем другим требованиям так называемого закона «о сплите» (Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» от 12.09.2019).
Об этом рассказала президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Алла Савьюк в ходе МФО саммита-2021.
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«С принятием закона последние три месяца кредиторы и коллекторы действуют по принципу „выбить всё со всех“ до 14 июля — то есть жалоб стало гораздо больше. Они стараются максимально закрыть свои портфельные задолженности. Относительно самой сути жалоб… Мы учим граждан, которые к нам обращаются, и советуем им в контактном центре, что нам нужно давать доказательства для всей той информации, которая подается», — отметила начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.
Речь идет, в частности, о номерах тех телефонов, которые постоянно звонят должникам, его знакомым или даже незнакомым людям. По словам представителя регулятора, Нацбанк просит граждан при обращении в колекшн добавлять все подтверждающие документы и факты, чтобы действительно понимать, что есть нарушения.
«Наша цель — не наказывать. Очень хотелось бы, чтобы МФО самостоятельно решали обращения своих клиентов. Потому что большую часть обращений по проблемным вопросам они действительно могут это решать сами. Но очень часто в компании даже нет каналов для связи — куда писать и куда звонить. Поэтому я очень просила и советовала решать это на своем уровне», — поделилась мыслями Лобайчук.
После ответа со стороны регулятора, эксперты по микрокредитованию и сами рассказали, каким образом готовились к изменениям и как настраивали свои бизнес-процессы, чтобы соответствовать требованиям Закона «О сплите».
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В частности, директор Авентус Украина Владимир Довгаль отметил, что его компания ведет почти все процессы колекшна самостоятельно.
«Мы не привлекали активно коллекторские компании, поэтому все процессы понимаем от начала до конца. Существенных и радикальных изменений не было, ведь законопроект очень долго обсуждался, поэтому у компаний было время на подготовку. А среди ключевых изменений, которые мы внедрили, это, во-первых, контроль за качеством. Мы увеличили количество людей, которые прослушивают звонки и контролируют сотрудников, работающих непосредственно с клиентами. А второе изменение — это повышение скорости и качества ответа на обращения граждан», — рассказал Довгаль.
В свою очередь, директор «Є-Гроші» Ирина Корецкая заявила, что из-за введения закона ее бизнесу было непросто.
«Нам было очень нелегко. В первую очередь, мы сделали полный анализ бизнес-процессов, которые у нас есть, для оптимизации и внедрения автоматизированной системы оценки качества обслуживания. Потому что когда компания растет, то в принципе очень трудно нанять большой штат людей, которые смогут прослушать каждый звонок с клиентом. Поэтому мы сейчас работаем с этим направлением», — отметила Корецкая.
Однако, как показывает нынешняя ситуация, не все прислушиваются к закону, который должен регулировать коллекторскую деятельность № 1349 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности») — некоторые микрофинансовые организации все еще грубо нарушают некоторые законодательные нормы. Об этом отметила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.
«Насколько я могу сейчас говорить о внедрении нашего „коллекторского закона“, то ситуация складывается таким образом. К сожалению, ко мне поступают жалобы, что МФО очень часто продолжают пользоваться данными третьих лиц. То есть, к сожалению, закон № 1349 дочитали не все. Мы продолжаем работать над этими жалобами, потому что потребителей беспокоят без достаточных правовых оснований», — рассказала нардеп.
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То есть продолжаются жалобы на коллекторов со стороны третьих лиц, которые не давали согласия на обработку своих персональных данных. По словам Василевской-Смаглюк, из этой ситуации есть два выхода, один из которых — радикальный.
«К слову, в зале Верховной Рады есть люди, которые серьезно настроены полностью запретить коллекторскую деятельность. Но я друг бизнеса в этом направлении, поэтому не поддерживаю эту идею. У нас другая, которая позволит урегулировать эти и другие вещи, которые почему-то не выполняются вовремя на рынке. Думаем над созданием механизма саморегулируемых организаций и внедрении обязательного участия любой микрофинансовой компании в этой организации», — подытожила представитель Верховной Рады.
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