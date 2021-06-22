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Ученые разработали мозговой имплант, снимающий боль

Ученые разработали мозговой имплант, снимающий боль

Ученые медицинского факультета Нью-Йоркского университета разработали мозговой имплант, который активизируется, когда возникает боль, и снимает ее.

О новом изобретении сообщает SingularityHub.

Отмечается, что устройство соединяет две области мозга и служит для выявления и устранения чувства боли в режиме реального времени.

По сути механизм является командой «шпионов и спящих агентов». «Шпион» анализирует электрические сигналы в той области мозга, которая обрабатывает боль, и декодирует их.

При обнаружении сигнала «боль» информация отправляется «спящему агенту» — компьютерному чипу, имплантированному в переднюю часть мозга. Чип в свою очередь запускает стимулирующий световой луч, который активирует нейроны, подавляющие боль.

Как отметили исследователи, особое преимущество интерфейса заключается в том, что он активируется только когда нужно и не влияет на мозг постоянно. Сейчас устройство прошло испытания на крысах.

«Наши результаты показывают, что этот имплант предлагает эффективную стратегию лечения боли даже в тех случаях, когда симптомы традиционно трудно определить или устранить», — отметили авторы разработки.

По материалам Корреспондент.net
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