Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн.

За соответствующий законопроект №5542-1 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.

Законопроект предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года гарантированная сумма вырастет до 600 тыс. грн.

Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.

Законопроект предусматривает механизмы урегулирования погашения долговых обязательств ФГВФЛ по векселям. На 1 апреля 2021 года долг Фонда гарантирования состоял из обязательств по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

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Это планируется сделать путем перечисления соответствующих средств в госбюджет с учетом необходимости обеспечения финансовой устойчивости системы гарантирования вкладов.

Документ поддержал комитет Верховной Рады, также альтернативный законопроект поддержали в НБУ и Минфине.

Справка Finance.ua:

В Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №4546.

По состоянию на 1 мая 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен.

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