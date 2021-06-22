Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года – до 600 тыс. грн.
За соответствующий законопроект №5542-1 в первом чтении проголосовали 235 депутатов.
Законопроект предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам с 200 тыс. до 400 тыс. грн со дня вступления закона в силу и до 31 декабря 2022 года. С 1 января 2023 года гарантированная сумма вырастет до 600 тыс. грн.
Проект закона должен обеспечить плавность присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и минимизацию возможных рисков.
Законопроект предусматривает механизмы урегулирования погашения долговых обязательств ФГВФЛ по векселям. На 1 апреля 2021 года долг Фонда гарантирования состоял из обязательств по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.
Это планируется сделать путем перечисления соответствующих средств в госбюджет с учетом необходимости обеспечения финансовой устойчивости системы гарантирования вкладов.
Документ поддержал комитет Верховной Рады, также альтернативный законопроект поддержали в НБУ и Минфине.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы держат «под подушкой» около $50 млрд — ГетманцевВчера, 14:02 - 2586 23
Зеленский подписал закон, разрешающий ремонт аэропортов и дорог в обход ProzorroВчера, 18:30 - 782 10
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество4 ч. назад - 1542 8
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноПозавчера, 11:01 - 7573 5
В ПриватБанке электронную подпись смогут использовать только физлицаВчера, 09:00 - 7451 5
Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицам6 ч. назад - 2607
«Большая стройка»: на Николаевщине в направлении Кропивницкого заканчивают капремонт бетонной дорогиВчера, 20:18 - 1672
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричество4 ч. назад - 1542 8
Межбанк: доллар пошел на понижениеВчера, 18:10 - 1076 1
В НБУ объяснили отказ от повышения учетной ставки из-за всплеска инфляцииВчера, 15:15 - 968 3
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 714 2
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 377 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 875
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1738 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1580 10