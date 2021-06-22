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В Минэкономики назвали три базовых шага для покупки земли

В Минэкономики назвали три базовых шага для покупки земли

С момента открытия рынка земли каждый желающий приобрести земельный участок должен знать три базовых этапа процесса покупки земли.

Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Украина 24».

Так, вся информация будет доступна на сайте Госгеокадастра в свободном доступе для всех желающих.

«С 1 июля на сайте Госгеокадастра можно всем украинцам смотреть данные земельного мониторинга. Там будет доступна информация, кто покупает, сколько покупает, по какой цене. Есть несколько базовых шагов. Первое — проверить на публичной кадастровой карте, что земельный участок внесен, и на него есть вся документация. Второе — обращение к нотариусу. Третье — прохождение проверки и непосредственно оформление сделки купли/продажи», — сказал он.

Напомним, 28 апреля ВР приняла во втором чтении «земельный» законопроект № 2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон нардепы рассматривали с 16 марта, к нему было подано более 3 тысячи правок. 14 мая стало известно, что подписание этого законопроекта заблокировали в Раде.

Кабинет Министров во время очередного заседания утвердил порядок проверки покупателя и собственника земельного участка. Так, нотариусы обязаны будут выяснять, сколькими гектарами владеют стороны сделки по продаже угодий.

Справка Finance.ua:

  • 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы».
  • Министр аграрной политики Роман Лещенко советует украинским гражданам не продавать свою землю, поскольку она является самым большим «банковским депозитом» и ценностью.
  • Агропромышленная группа Agricom Group прогнозирует, что на старте запуска рынка земли, который намечен на лето, максимальная стоимость 1 га земельного участка составит от 2,5−3 тыс. долларов, но ожидаются сильные ценовые колебания в ближайшие 2 года (до июля 2023 года).

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Слово и Дело
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