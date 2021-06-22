В Минэкономики назвали три базовых шага для покупки земли

С момента открытия рынка земли каждый желающий приобрести земельный участок должен знать три базовых этапа процесса покупки земли.
Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Украина 24».
Так, вся информация будет доступна на сайте Госгеокадастра в свободном доступе для всех желающих.
«С 1 июля на сайте Госгеокадастра можно всем украинцам смотреть данные земельного мониторинга. Там будет доступна информация, кто покупает, сколько покупает, по какой цене. Есть несколько базовых шагов. Первое — проверить на публичной кадастровой карте, что земельный участок внесен, и на него есть вся документация. Второе — обращение к нотариусу. Третье — прохождение проверки и непосредственно оформление сделки купли/продажи», — сказал он.
Напомним, 28 апреля ВР приняла во втором чтении «земельный» законопроект № 2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон нардепы рассматривали с 16 марта, к нему было подано более 3 тысячи правок. 14 мая стало известно, что подписание этого законопроекта заблокировали в Раде.
Кабинет Министров во время очередного заседания утвердил порядок проверки покупателя и собственника земельного участка. Так, нотариусы обязаны будут выяснять, сколькими гектарами владеют стороны сделки по продаже угодий.
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