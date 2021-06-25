Как с недвижимости снять арест, наложенный в советское время

Бывает, что человек десятилетиями живет в своем доме, но потом решает его продать. И во время продажи выясняется, что еще в советское время, в 1954 году, на этот дом наложен арест.

Что делать в этом случае – объяснили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

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С чего начать процедуру? Для снятия ареста с имущества необходимо установить точную дату, субъекта, который наложил арест, и основание наложения, поскольку законодательством, которое действовало на момент наложения ареста, а именно в 1954 году, не предусматривалось ареста имущества, а применялась дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества.

Существование ареста на имущество лица нарушает его конституционное право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью (статья 41 Конституции Украины).

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Чтобы восстановить нарушенное право, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, в котором нужно обосновать необходимость и основания снятия ареста с имущества.

Иск подается лицом, которому принадлежит имущество.

Перед обращением в суд необходимо обратиться к госрегистратору или нотариусу для получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

К исковому заявлению необходимо приложить:

копии идентификационных документов заявителя (паспорт, идентификационный код);

документ, удостоверяющий право собственности на дом;

информацию из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и другие доказательства, которые могут подтвердить доводы истца;

документ, подтверждающий уплату судебного сбора, или указать основание для освобождения от уплаты судебного сбора.

Судебный сбор за подачу соответствующего искового заявления составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2021 году – 908,00 грн).