0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 39 0

Как с недвижимости снять арест, наложенный в советское время

Как с недвижимости снять арест, наложенный в советское время

Бывает, что человек десятилетиями живет в своем доме, но потом решает его продать. И во время продажи выясняется, что еще в советское время, в 1954 году, на этот дом наложен арест.

Что делать в этом случае – объяснили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Кстати, о недвижимости, жилье и стоимости «квадратов» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

С чего начать процедуру? Для снятия ареста с имущества необходимо установить точную дату, субъекта, который наложил арест, и основание наложения, поскольку законодательством, которое действовало на момент наложения ареста, а именно в 1954 году, не предусматривалось ареста имущества, а применялась дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества.

Существование ареста на имущество лица нарушает его конституционное право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью (статья 41 Конституции Украины).

Читайте также: Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам

Чтобы восстановить нарушенное право, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, в котором нужно обосновать необходимость и основания снятия ареста с имущества.

Иск подается лицом, которому принадлежит имущество.

Перед обращением в суд необходимо обратиться к госрегистратору или нотариусу для получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

К исковому заявлению необходимо приложить:

  • копии идентификационных документов заявителя (паспорт, идентификационный код);
  • документ, удостоверяющий право собственности на дом;
  • информацию из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и другие доказательства, которые могут подтвердить доводы истца;
  • документ, подтверждающий уплату судебного сбора, или указать основание для освобождения от уплаты судебного сбора.

Судебный сбор за подачу соответствующего искового заявления составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2021 году – 908,00 грн).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.