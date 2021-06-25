Как с недвижимости снять арест, наложенный в советское время

Бывает, что человек десятилетиями живет в своем доме, но потом решает его продать. И во время продажи выясняется, что еще в советское время, в 1954 году, на этот дом наложен арест.
Что делать в этом случае – объяснили в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
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С чего начать процедуру? Для снятия ареста с имущества необходимо установить точную дату, субъекта, который наложил арест, и основание наложения, поскольку законодательством, которое действовало на момент наложения ареста, а именно в 1954 году, не предусматривалось ареста имущества, а применялась дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества.
Существование ареста на имущество лица нарушает его конституционное право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью (статья 41 Конституции Украины).
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Чтобы восстановить нарушенное право, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, в котором нужно обосновать необходимость и основания снятия ареста с имущества.
Иск подается лицом, которому принадлежит имущество.
Перед обращением в суд необходимо обратиться к госрегистратору или нотариусу для получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
К исковому заявлению необходимо приложить:
Судебный сбор за подачу соответствующего искового заявления составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2021 году – 908,00 грн).
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