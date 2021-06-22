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Приложение «Дія» обновили

Приложение «Дія» обновили

Приложение электронных госуслуг «Дія» сообщило об обновлении своих сервисов.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дія».

«Для удобства в функционале разделили способ считывания цифрового документа», — сказано в сообщении.

В зависимости от жизненной ситуации и запроса компании показываете:

  • QR-код;
  • штрих-код.

Где искать и как пользоваться:

  • открыть в «Дії» нужный документ (ID-карта или зарубежный);
  • нажать на документ, чтобы появился код;
  • выбрать QR/штрих-код;
  • считать.

Справка Finance.ua:

  • Министерства здравоохранения и цифровой трансформации запускают цифровой кабинет пациента в приложении «Дія».
  • По состоянию на июнь 2021 года почти 11 млн украинцев пользуются электронными услугами. При этом 53% населения Украины — за пределами цифровой грамотности.
  • Приложение электронных госуслуг «Дія» должно автоматически отображать документы водителя — права и техпаспорт на авто. Но не у всех автолюбителей получилось «загнать» в систему техпаспорта. Проблемы возникают у тех, кто получал документы ранее 2013−2014 годов. Их данные просто прошли мимо госреестров. При этом оформить электронные документы можно вручную.
По материалам Finance.UA
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