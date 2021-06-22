Приложение «Дія» обновили

Приложение электронных госуслуг «Дія» сообщило об обновлении своих сервисов.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дія».

«Для удобства в функционале разделили способ считывания цифрового документа», — сказано в сообщении.

В зависимости от жизненной ситуации и запроса компании показываете:

QR-код;

штрих-код.

Где искать и как пользоваться:

открыть в «Дії» нужный документ (ID-карта или зарубежный);

нажать на документ, чтобы появился код;

выбрать QR/штрих-код;

считать.

Справка Finance.ua:

Министерства здравоохранения и цифровой трансформации запускают цифровой кабинет пациента в приложении «Дія».

По состоянию на июнь 2021 года почти 11 млн украинцев пользуются электронными услугами. При этом 53% населения Украины — за пределами цифровой грамотности.