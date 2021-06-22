Приложение «Дія» обновили

Приложение электронных госуслуг «Дія» сообщило об обновлении своих сервисов.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Дія».
«Для удобства в функционале разделили способ считывания цифрового документа», — сказано в сообщении.
В зависимости от жизненной ситуации и запроса компании показываете:
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