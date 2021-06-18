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В Италии распродают дома по 1 евро: где и что можно купить

В Италии распродают дома по 1 евро: где и что можно купить

В Италии начали новую продажу домов по цене 1 евро (32,58 гривны). Недвижимость можно приобрести на юге страны в регионе Абруццо.

Покупатели смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами. Об этом пишет портал idealista.

Почему так дешево? Объекты продаются в городке Пратола-Пелинья (регион Абруццо) – всего в получасе езды от побережья Пескары и на таком же расстоянии от горнолыжных курортов Роккаразо. 4 года назад мэр города Антонелло Ди Нино заявил, что необходимо восстановить территорию, пострадавшую от землетрясения.

“Мы провели перепись всех заброшенных домов в регионе. И после полутора лет работы поняли, что в городе есть около 600 нежилых зданий”, – отметил Антонелло Ди Нино.


Пострадавшая во время землетрясения недвижимость. Фото: idealista

При создании реестра нежилых домов возникла проблема: некоторые объекты числились за людьми, родившимися еще в 19 веке. С помощью волонтеров удалось установить подобные дома и найти наследников. Однако многие из них отказались восстанавливать недвижимость, поэтому власти приняли решение реализовать ее по 1 евро.*

Условия. Желающие приобрести недвижимость обязуются восстановить здание в течение трех лет. При этом они смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами и самостоятельно решать, как именно распорядиться домом – проживать или сдавать.

По материалам Телеканал новин 24
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