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Минфин допускает оптимизацию расходов в случае негативного развития событий с МВФ

Минфин допускает оптимизацию расходов в случае негативного развития событий с МВФ

В правительстве нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить 2,9 млрд долл. При негативном развитии событий будут реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Forbes Украина.

В апреле глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

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На вопрос, когда придут эти деньги, Марченко ответил: «У нас нет информации о сроках. Когда придут, будет хорошо».

«Мы нацелены на сотрудничество с МВФ в рамках действующей программы, по которой Украина еще может получить $ 2,9 млрд. Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, в том числе и путем оптимизации расходов», — подчеркнул он.

По материалам Forbes.ua
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