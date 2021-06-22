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В списке мировых стартап-экосистем Украина за год опустилась на 5 позиций

В списке мировых стартап-экосистем Украина за год опустилась на 5 позиций

Украина за года потеряла пять позиций в рейтинге стартап-экосистема, опустившись на 34 место в мире.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг Global Startup Ecosystem 2021, который составляет исследовательский центр и самая полная в мире карта экосистемы стартапов StartupBlink.

Если говорить об украинских городах, то лидером по прежнему остается Киев. Однако в мировом рейтинге с 2020 года столица упала на 16 позиций, оказавшись на 48 месте. В исследовании говорится, что в списке наиболее эффективных стартапов Киева значится разработка программного обеспечения, обработка данных, маркетинг и продажи — по этим критериям город занимает 19 место.

В целом же в рейтинг попали шесть украинских городов (всего исследование охватывает тысячу лучших городов мира). Вторым лучшим украинским городом считается Львов, который поднялся на 99 строчек и стал 255-м в мире. Впрочем, это единственный случай, когда ситуация улучшалась: Одесса опустилась на 38 позиций и стала 394-ой, Харьков уступил 72 позиции и оказался 513-м, Тернополь упал на 63 позиции и стал 787-м, а Днепр недосчитался 80 строчек и оказался 883-м.

StartupBlink отмечает талант украинских разработчиков и отмечает — если нынешние тенденции сохранятся, то Украина окажется на пути к большему успеху и станет лидером в глобальной экосистеме стартапов.


Таблица: Global Startup Ecosystem 2021

По материалам Дело
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