Украинцы сократили суммы вкладов в банках

По состоянию на 1 июня 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 616,7 млрд грн. Это на 4,95 млрд грн меньше показателя на 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2021 года:

вклады в национальной валюте – 372,1 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 244,6 млрд грн.

Напомним, при проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 236,2 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 июня 2021 года составила 52,6 млрд грн (8,5% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Справка Finance.ua:

Открывая в банке депозитный или текущий счет, вкладчик приобретает не только права, но и определенные обязательства.

Открывая счет и доверяя свои деньги банку, убедитесь, что в случае его банкротства они вернутся за счет Фонда гарантирования вкладов.

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