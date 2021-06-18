Появился новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья

Минрегион разработал законопроект «О внесении изменений в Закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» и направил на рассмотрение Кабинета министров Украины.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.

«Вопрос устаревшего жилого фонда длительное время остается проблемным для всех украинских городов. В то же время действующий закон о реконструкции устаревшего жилого фонда требует существенного пересмотра. Минрегион разработал законопроект, который меняет подходы к решению этого вопроса, что позволит органам местного самоуправления начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда», – отметила Наталья Козловская.

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Соответствующий законопроект прошел общественные обсуждения. А также согласован со всеми заинтересованными центральными органами исполнительной власти.

Изменениями предусматривается, что:

органы местного самоуправления должны провести инвентаризацию имеющегося устаревшего жилого фонда, результаты которой станут основой для разработки программ и проектов комплексной реконструкции кварталов;

решение об участии многоквартирного дома в пределах квартала в проекте реконструкции будет приниматься по результатам общего собрания собственников недвижимого имущества, и в случае предоставления согласия 75% собственников может быть решен положительно;

реконструкции будут подлежать здания и сооружения, а также объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

регулируются вопросы финансового характера во взаимоотношениях между городом и инвестором-застройщиком и владельцем жилья;

органы государственной власти и местного самоуправления или инвестор-застройщик будут формировать маневренный жилой фонд – дома для временного переселения жильцов реконструируемых кварталов.

Законопроект предусматривает возможность финансирования реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда за средства государственного и местных бюджетов, инвесторов-застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества, а также из других источников.

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