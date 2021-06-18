Появился новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья

Минрегион разработал законопроект «О внесении изменений в Закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда» и направил на рассмотрение Кабинета министров Украины.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская.
«Вопрос устаревшего жилого фонда длительное время остается проблемным для всех украинских городов. В то же время действующий закон о реконструкции устаревшего жилого фонда требует существенного пересмотра. Минрегион разработал законопроект, который меняет подходы к решению этого вопроса, что позволит органам местного самоуправления начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда», – отметила Наталья Козловская.
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Соответствующий законопроект прошел общественные обсуждения. А также согласован со всеми заинтересованными центральными органами исполнительной власти.
Изменениями предусматривается, что:
Законопроект предусматривает возможность финансирования реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда за средства государственного и местных бюджетов, инвесторов-застройщиков, предприятий и организаций, на балансе которых находятся объекты недвижимого имущества, а также из других источников.
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