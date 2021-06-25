«Есть Конституция!»: Семь фактов о Главном законе Украины (фото)

Сегодня, 28 июня, в Украине празднуют годовщину принятия Конституции – главного кодекса законов нашей страны. Документ был принят в ночь на 28 июня 1996 года и в этом году отмечает свое 25-летие.
В честь праздника Finance.ua делится несколькими интересными фактами о Конституции Украины.
1. “Есть Конституция!” Именно с этими словами председатель Верховной Рады в 1996 году Александр Мороз известил украинцев о принятии документа. Произошло это голосами 315 народных избранников.
Этому предшествовали почти сутки кропотливой работы: депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале без перерывов весь день и всю ночь. И только в 9:20 утра 28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Главный документ.
2. Над Конституцией трудились почти 6 лет. Начиная с 1990 года и до принятия Основного закона, было предложено 15 проектов Конституции Украины. Их предлагали не только специально созданный орган – Конституционная комиссия. Тогда предложения принимались и от политических партий, и от инициативных групп.
Однако ни один из 15 концептов не нашел поддержки.
Члены Комиссии трудятся над окончательным проектом документа. Фото из открытых источников
3. Рада приняла Конституцию Украины почти через шесть лет после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины и почти через пять лет после принятия Акта о провозглашении независимости Украины. Причин такого позднего принятия Конституции в стране несколько. Среди них называют и постоянное противостояние президента и Верховной Рады из-за длительного социально-экономического кризиса в стране.
Проект Конституции Украины 1996 года. Фото из открытых источников
4. 28 июля 1996 года Конституция могла быть не принятой. ВР никак не могла принять Конституцию, и президент Леонид Кучма был весьма недоволен скоростью работы над документом. Поэтому за день до принятия Основного закона Кучма назначает весенний референдум, на который вносит новый проект Конституции Украины.
Этот вариант Конституции предполагал создание двухпалатного парламента и существенно усиливал власть президента. А депутатам даже пригрозили роспуском, если Конституция не будет принята в срок.
Парламент такой вариант не устроил, поэтому Леонид Кучма, по примеру многих постсоветских руководителей, намеревался утвердить свой проект на референдуме 25 августа 1996.
Подписание Конституции. Фото из открытых источников
5. В первом чтении Конституцию проголосовали 7 июня, но дальше процесс принятия застопорился. Иногда при рассмотрении конфликтных статей, чтобы прийти к приемлемому варианту, голосовали по 10 раз!
Среди самых спорных вопросов были такие:
6. В Конституции Украины официально прописан один-единственный праздник. И нет, это не Новый год! 😉
Для украинцев 28 июня – это еще один дополнительный выходной. Но кроме этого, День Конституции – единственный государственный праздник, который прописан в самом документе.
В соответствии со статьей 161, День принятия Конституции Украины является государственным праздником и имеет соответствующее название День Конституции Украины.
Депутаты после принятия Конституции несут в зал ВР сине-желтый прапор. Фото из открытых источников
7. Конституционному процессу в Украине – более 300 лет. Ведь именно Украина является родиной самой старой Конституции в мире.
Так, точкой отсчета считается 5 апреля 1710 года, когда гетман Войска Запорожского Пилип Орлык написал для своих подчиненных такой же документ. Конституция Орлыка написана латынью и староукраинским языком и состоит из вступительного слова и 16 статей.
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