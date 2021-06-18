НКЦБФР обновила список скам-проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам в рамках мониторинга скам-проектов пополнила список еще 7 сомнительными финансовыми проектами.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

“НКЦБФР получила ряд обращений от физических лиц, которые потеряли значительные средства, инвестированные в сомнительные финансовые проекты. Также были получены обращения от юридических лиц с просьбой проверки деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний”, – сказано в сообщении.

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В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов и с целью защиты прав инвесторов на официальном сайте Комиссии обновлен список сомнительных инвестиционных проектов и добавлены следующие проекты:

Комиссия обратилась к провайдеру с просьбой заблокировать вебсайты фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.

Перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке.

Справка Finance.ua: