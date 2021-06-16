0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 363 0

В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость

В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость

В апреле зафиксирован рост цен на жилье в столице. Увеличение на 10%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, наблюдалось как на новую недвижимость, так и на объекты на вторичном рынке.

Об этом свидетельствует информация в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности.

Такое подорожание в Нацбанке связывают с влиянием нескольких факторов. В частности, увеличилась стоимость строительства. В апреле индекс цен составил 108,9 по сравнению с показателем 2020-го.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

Кроме того, из-за длительной реформы системы контроля за строительством может сократиться предложение, а существующий жилой фонд относительно ограничен.

Также начал оживляться спрос, в том числе благодаря восстановлению ипотеки. В первом квартале этого года покупательская активность почти на 10% превышает средний показатель за первый квартал за последние пять лет. Провал фиксировался только в «коронакризисном» 2020 году.

В НБУ спрогнозировали, что сдержанный рост спроса сохранится в ближайшие годы. Этому способствует постепенное восстановление ипотечного кредитования и рост доходов населения.

Кроме того, влияет снижение доходности депозитов. Граждане ищут альтернативные способы для инвестирования.

Справка Finance.ua:

  • Украинские банки в апреле 2021 года выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть, если сравнить с мартом 2021 года, и почти в десять раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год — в 7,1 раза.

Узнавайте полезные советы по недвижимости в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.