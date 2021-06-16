В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость

В апреле зафиксирован рост цен на жилье в столице. Увеличение на 10%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, наблюдалось как на новую недвижимость, так и на объекты на вторичном рынке.

Об этом свидетельствует информация в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности.

Такое подорожание в Нацбанке связывают с влиянием нескольких факторов. В частности, увеличилась стоимость строительства. В апреле индекс цен составил 108,9 по сравнению с показателем 2020-го.

Кроме того, из-за длительной реформы системы контроля за строительством может сократиться предложение, а существующий жилой фонд относительно ограничен.

Также начал оживляться спрос, в том числе благодаря восстановлению ипотеки. В первом квартале этого года покупательская активность почти на 10% превышает средний показатель за первый квартал за последние пять лет. Провал фиксировался только в «коронакризисном» 2020 году.

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В НБУ спрогнозировали, что сдержанный рост спроса сохранится в ближайшие годы. Этому способствует постепенное восстановление ипотечного кредитования и рост доходов населения.

Кроме того, влияет снижение доходности депозитов. Граждане ищут альтернативные способы для инвестирования.

Справка Finance.ua:

Украинские банки в апреле 2021 года выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть, если сравнить с мартом 2021 года, и почти в десять раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год — в 7,1 раза.

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