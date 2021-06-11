Банки снизили ставки по ипотечным кредитам

Украинские банки в апреле 2021 года выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть, если сравнить с мартом 2021 года, и почти в десять раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год – в 7,1 раза.
Об этом говорят результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.
В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.
Какую недвижимость покупают. Рост ипотечного кредитования происходит преимущественно за счет кредитов на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, впрочем, в апреле динамика новых выдач на первичном рынке резко пошла вверх. Отчасти это результат программы «Доступная ипотека 7%».
Так, если сравнить с мартом этого года, в апреле объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на треть или на 168,5 млн грн, на первичном рынке – в полтора раза или на 43,2 млн грн.
Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.
Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тыс. грн.
Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тыс. грн, вторичной – 771 тыс. грн.
Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. 90% новых сделок заключили пять банков.
В апреле средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном – сохранялась на уровне около 17,4%.
Узнавайте полезные новости и советы по недвижимости в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 15285 8
Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизация4 ч. назад - 1019 7
В Польше продукты вдвое дешевле, чем в Украине, а средняя зарплата втрое выше — СМИ3 ч. назад - 1040 6
80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку (опрос)Вчера, 15:32 - 489 5
Что препятствует продаже квартирыВчера, 10:36 - 4477 4
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на ценыВчера, 14:35 - 15285 8
«Нафтогаз» введет новый сезонный тарифный план для населенияВчера, 20:08 - 9089
Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налогиВчера, 13:31 - 3098 4
Сколько украинцы тратят на отдых по сравнению с жителями ЗападаВчера, 21:19 - 2037
Платные лифты и выгодная аренда: сравнение цен в Грузии и УкраинеВчера, 12:20 - 1129 4
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 558 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 965 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1028
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1361
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 723