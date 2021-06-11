0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 312 0

Банки снизили ставки по ипотечным кредитам

Банки снизили ставки по ипотечным кредитам

Украинские банки в апреле 2021 года выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть, если сравнить с мартом 2021 года, и почти в десять раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год – в 7,1 раза.

Об этом говорят результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

Какую недвижимость покупают. Рост ипотечного кредитования происходит преимущественно за счет кредитов на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, впрочем, в апреле динамика новых выдач на первичном рынке резко пошла вверх. Отчасти это результат программы «Доступная ипотека 7%».

Так, если сравнить с мартом этого года, в апреле объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на треть или на 168,5 млн грн, на первичном рынке – в полтора раза или на 43,2 млн грн.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тыс. грн.

Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тыс. грн, вторичной – 771 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. 90% новых сделок заключили пять банков.

В апреле средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном – сохранялась на уровне около 17,4%.

Узнавайте полезные новости и советы по недвижимости в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.