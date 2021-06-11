Банки снизили ставки по ипотечным кредитам

Украинские банки в апреле 2021 года выдали 997 ипотечных кредитов на общую сумму 789,1 млн грн. Объемы выдачи кредитов выросли более чем на треть, если сравнить с мартом 2021 года, и почти в десять раз против кризисного апреля прошлого года, когда выдача новой ипотеки почти остановилась. Количество новых сделок за месяц выросло на треть, за год – в 7,1 раза.

Об этом говорят результаты очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

Какую недвижимость покупают. Рост ипотечного кредитования происходит преимущественно за счет кредитов на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, впрочем, в апреле динамика новых выдач на первичном рынке резко пошла вверх. Отчасти это результат программы «Доступная ипотека 7%».

Так, если сравнить с мартом этого года, в апреле объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке выросли на треть или на 168,5 млн грн, на первичном рынке – в полтора раза или на 43,2 млн грн.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тыс. грн.

Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тыс. грн, вторичной – 771 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. 90% новых сделок заключили пять банков.

В апреле средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке снизилась до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, на первичном – сохранялась на уровне около 17,4%.

Узнавайте полезные новости и советы по недвижимости в телеграм-канале Finance_ukr 🤫