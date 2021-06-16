Обязанности вкладчика банка

Открывая в банке депозитный или текущий счет, вкладчик приобретает не только права, но и определенные обязательства.

Об этом напоминает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.

Открытие, обслуживание и закрытие счетов вкладчикам в национальной и иностранной валюте или банковских металлах осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Банк открывает счет только после проведения идентификации и верификации клиента, а также иных мероприятий, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга.

Обязанности вкладчика:

вкладчик обязан предоставить банку паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН ;

; по требованию банка как субъекта первичного финансового мониторинга вкладчик, в частности, должен предоставить официальные документы и/или надлежащим образом заверенные копии документов относительно принадлежности к публичным деятелям, лицам, близким или связанным с публичными деятелями, а также документы для выяснения источников происхождения средств.

В дальнейшем вкладчик обязан своевременно (как правило, сроки определяются условиями договора) уведомлять банк (предоставлять банку необходимые документы) в случае изменения фамилии, имени, отчества, места жительства, замене паспорта и т. д.

К другим обязательствам вкладчика относятся:

вносить на счет средства в сумме и сроки, предусмотренные договором;

проводить операции по счетам, в соответствии с законодательством Украины;

оплачивать услуги банка согласно его тарифам;

надлежащим образом выполнять условия заключенного с банком договора;

соблюдать правила использования платежной карты, например, не разглашать никому реквизиты карты, такие как, номер карты, CVV2/CVC-код, срок действия карты, PIN -код, не предоставлять ее в пользование другим лицам, немедленно уведомить банк о потере карты, подозрении на ее несанкционированное использование;

-код, не предоставлять ее в пользование другим лицам, немедленно уведомить банк о потере карты, подозрении на ее несанкционированное использование; не использовать текущие, открываемые для собственных нужд, счета для проведения операций, связанных с ведением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности.

Также вкладчик должен:

в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков, до заключения договора банковского вклада/счета вкладчик должен ознакомиться с содержанием Справки о системе гарантирования вкладов физических лиц и подтвердить ее получение своей подписью, если у него нет счетов в этом банке;

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после заключения договора ознакомляться со Справкой нужно не реже одного раза в год способом, определенным договором.

В свою очередь, банк имеет право отказаться от предоставления услуги или проведения финансовой операции в случае отказа вкладчика от ознакомления со справкой и подтверждения ее получения и/или непредоставления вкладчиком необходимой информации, в т. ч. документов, предусмотренных законодательством.

«Сторонам договора для надлежащего выполнения его условий необходимо выполнять обязательства, предусмотренные таким документом и законодательством Украины. Поэтому внимательно читайте проект предложенного договора, если нужно, получите консультацию у работника банка, и только после этого подписывайте», — отметили в Фонде гарантирования.

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