Обязанности вкладчика банка

Открывая в банке депозитный или текущий счет, вкладчик приобретает не только права, но и определенные обязательства.
Об этом напоминает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.
Открытие, обслуживание и закрытие счетов вкладчикам в национальной и иностранной валюте или банковских металлах осуществляются в порядке, установленном законодательством.
Банк открывает счет только после проведения идентификации и верификации клиента, а также иных мероприятий, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга.
Обязанности вкладчика:
В дальнейшем вкладчик обязан своевременно (как правило, сроки определяются условиями договора) уведомлять банк (предоставлять банку необходимые документы) в случае изменения фамилии, имени, отчества, места жительства, замене паспорта
К другим обязательствам вкладчика относятся:
Также вкладчик должен:
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В свою очередь, банк имеет право отказаться от предоставления услуги или проведения финансовой операции в случае отказа вкладчика от ознакомления со справкой и подтверждения ее получения и/или непредоставления вкладчиком необходимой информации,
«Сторонам договора для надлежащего выполнения его условий необходимо выполнять обязательства, предусмотренные таким документом и законодательством Украины. Поэтому внимательно читайте проект предложенного договора, если нужно, получите консультацию у работника банка, и только после этого подписывайте», — отметили в Фонде гарантирования.
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