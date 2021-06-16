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Уровень финансового стресса в Украине близок к минимальному, - НБУ

Уровень финансового стресса в Украине близок к минимальному, - НБУ

Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк Украины, находится на уровнях, близких к минимальным. Ситуация стабилизировалась.

Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, которая транслировалась на Youtube.

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Как отметил Ваврищук, этот индекс вырос до некоторой степени, когда начинала разворачиваться пандемия в марте и апреле 2020 года, “но очень быстро нормализовался”.

Затем наблюдалась определенная волатильность, что было обусловлено ростом доходности безрисковых активов на мировых финансовых рынках, а также “накоплением российских войск на границе с Украиной”.

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“Конечно, финансовые рынки немножко нервничали”, – сказал он.

Но, по его словам, сейчас индекс вернулся к практически минимальным историческим уровням.

По материалам РБК-Украина
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