Уровень финансового стресса в Украине близок к минимальному, - НБУ

Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк Украины, находится на уровнях, близких к минимальным. Ситуация стабилизировалась.
Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, которая транслировалась на Youtube.
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Как отметил Ваврищук, этот индекс вырос до некоторой степени, когда начинала разворачиваться пандемия в марте и апреле 2020 года, “но очень быстро нормализовался”.
Затем наблюдалась определенная волатильность, что было обусловлено ростом доходности безрисковых активов на мировых финансовых рынках, а также “накоплением российских войск на границе с Украиной”.
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“Конечно, финансовые рынки немножко нервничали”, – сказал он.
Но, по его словам, сейчас индекс вернулся к практически минимальным историческим уровням.
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