Уровень финансового стресса в Украине близок к минимальному, - НБУ

Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк Украины, находится на уровнях, близких к минимальным. Ситуация стабилизировалась.

Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, которая транслировалась на Youtube.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы тоже рассказываем о новостях из мира денег. Там мы учим экономить и не платить лишнего. Так что не забудьте подписаться!

Как отметил Ваврищук, этот индекс вырос до некоторой степени, когда начинала разворачиваться пандемия в марте и апреле 2020 года, “но очень быстро нормализовался”.

Затем наблюдалась определенная волатильность, что было обусловлено ростом доходности безрисковых активов на мировых финансовых рынках, а также “накоплением российских войск на границе с Украиной”.

Читайте также: В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентов

“Конечно, финансовые рынки немножко нервничали”, – сказал он.

Но, по его словам, сейчас индекс вернулся к практически минимальным историческим уровням.