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Украинский стартап хочет создать сверхмалую орбитальную ракету

Украинский стартап хочет создать сверхмалую орбитальную ракету

Компания Promin Aerospace привлекла 500 тысяч долларов инвестиций в раунде pre-seed для постройки самой малой орбитальной ракеты в истории.

Об этом сообщает Forbes.

Инвестором украинского стартапа выступил венчурный фонд QPDigital.

Promin Aerospace планирует создать двигатель для сверхлегких ракет, а также вложиться в дальнейшее развитие и продвижение продукта.

Инновация компании — уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, который служит корпусом ракеты. Двигатель создается с помощью аддитивных технологий, а масса ракеты будет составлять от 100 до 500 кг.

Первый коммерческий запуск Promin Aerospace запланирован через полтора года.

Разработкой занимается команда инженеров компании с привлечением экспертов из главных технических вузов Украины.

По словам соучредителя и CEO Promin Aerospace Михаила Рудоминского, продукт компании во много раз снизит затраты на вывод ракеты в космос для корпоративного сектора.

Запуск на суборбиту и орбиту обойдется около 200 тысяч долларов. Ключевыми заказчиками могут стать международные корпорации, для которых Promin Aerospace будет выводить на орбиту телекоммуникационные спутники, спутники съемки поверхности Земли, считают в компании.

Кроме того, в Promin Aerospace убеждены, что двигатель представляет интерес и для исследователей — он снизит нагрузку на бюджет научных институтов, которым необходимо запускать спутники для подтверждения экспериментальных гипотез.

«Благодаря Promin Aerospace станет возможен запуск космической ракеты практически из любой точки планеты, быстрее и дешевле существующих аналогов. Это демократизирует доступ к этому рынку для небольших компаний и обычных людей», — отметил CEO и управляющий партнер QPDigital Денис Вальвачев.

По данным Crunchbase, Promin Aerospace был создан 21 января 2021 года. Основателем компании значится Рудоминский.

По материалам УКРИНФОРМ
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