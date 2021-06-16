Украинский стартап хочет создать сверхмалую орбитальную ракету

Компания Promin Aerospace привлекла 500 тысяч долларов инвестиций в раунде pre-seed для постройки самой малой орбитальной ракеты в истории.
Об этом сообщает Forbes.
Инвестором украинского стартапа выступил венчурный фонд QPDigital.
Promin Aerospace планирует создать двигатель для сверхлегких ракет, а также вложиться в дальнейшее развитие и продвижение продукта.
Инновация компании — уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, который служит корпусом ракеты. Двигатель создается с помощью аддитивных технологий, а масса ракеты будет составлять от 100 до 500 кг.
Первый коммерческий запуск Promin Aerospace запланирован через полтора года.
Разработкой занимается команда инженеров компании с привлечением экспертов из главных технических вузов Украины.
По словам соучредителя и CEO Promin Aerospace Михаила Рудоминского, продукт компании во много раз снизит затраты на вывод ракеты в космос для корпоративного сектора.
Запуск на суборбиту и орбиту обойдется около 200 тысяч долларов. Ключевыми заказчиками могут стать международные корпорации, для которых Promin Aerospace будет выводить на орбиту телекоммуникационные спутники, спутники съемки поверхности Земли, считают в компании.
Кроме того, в Promin Aerospace убеждены, что двигатель представляет интерес и для исследователей — он снизит нагрузку на бюджет научных институтов, которым необходимо запускать спутники для подтверждения экспериментальных гипотез.
«Благодаря Promin Aerospace станет возможен запуск космической ракеты практически из любой точки планеты, быстрее и дешевле существующих аналогов. Это демократизирует доступ к этому рынку для небольших компаний и обычных людей», — отметил CEO и управляющий партнер QPDigital Денис Вальвачев.
По данным Crunchbase, Promin Aerospace был создан 21 января 2021 года. Основателем компании значится Рудоминский.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотрВчера, 08:03 - 11649 29
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 992 12
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентовВчера, 13:00 - 31128 9
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)Позавчера, 16:19 - 2131 8
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследованиеПозавчера, 20:34 - 2379 8
В Украине продадут ПриватБанк и Ощадбанк: что ждет клиентовВчера, 13:00 - 31128 9
В Украине планируют вернуть обязательный техосмотрВчера, 08:03 - 11649 29
Власти Греции изменили условия въезда в страну для туристовВчера, 13:44 - 6508
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 992 12
Как будет расти минимальная и среднемесячная заработная плата украинцев — прогноз правительстваВчера, 15:00 - 972
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Вчера, 12:10 - 148
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 949 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1078 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1147
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1488