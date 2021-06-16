Новые правила позволяют открывать счета для работы на фондовом рынке онлайн — глава НКЦБФР

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в интервью порталу «Минфин» рассказал о необходимости диджитализации услуг на фондовом рынке.

Глава НКЦБФР подчеркнул, что процедурно Комиссия приняла изменения в Положение о финансовом мониторинге, которые позволяют профессиональным участникам рынка открывать клиентам счета дистанционно, без необходимости появляться в офисе компании. «Это действительно прорыв, ведь в условиях карантина, локдаунов многие люди просто не имели возможности приехать в компании, чтобы открыть счет», — отмечает Магомедов.

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Однако при этом жалуется, что хоть норму, ограничивающую удаленное открытие счета и убрали, еще никто не начал использовать эту возможность на практике. «Я жду, когда такой сервис предоставит своим клиентам первый участник рынка и сколько потом компаний за ним это повторит», — уверен глава ведомства.

Тема диджитализации особенно близка Магомедову, поскольку он сам когда-то работал в бизнесе, который занимался продвижением фондового рынка в массы с помощью цифровизации.

По словам председателя НКЦБФР, еще в 2010 году гражданин Украины мог купить акции украинских компаний с помощью смартфона. «Тогда это был прорыв. Наша проблема была в том, что мы сделали онлайн-магазин, но на полках ничего не было. Мне бы хотелось, чтобы сейчас это онлайн-направление возродилось и участники максимально диджитализировались», — ожидает Магомедов.

Корреспондент задал главе НКЦБФР вопрос, почему же тогда компании, несмотря на «зеленый» свет со стороны Комиссии, не спешат развивать онлайн-направление?

Магомедов считает, что каждый, кто делает инновации, берет на себя большой риск. «В банковской сфере проще развивать онлайн-обслуживание, ведь на него большой спрос. Тут же неизвестно, сколько удастся привлечь клиентов».