Автодорогу из Киева в аэропорт «Борисполь» закроют на ремонт почти до конца лета

С 23 июня 2021 года автомобильную дорогу из Киева до международного аэропорта «Борисполь» временно закроют на ремонт почти до конца лета.

Об этом сообщает «Укравтодор».

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Указано, что начинается ремонт дороги в аэропорт, из-за чего с 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь из столицы.

Как уточняется, ремонт будет выполняться на 18-километровом участке, который ведет от Киева до аэропорта «Борисполь».

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

Предполагается, что ремонтные работы должны завершиться до 20 августа 2021 года.

При этом на время ремонта движение транспорта в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

«В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее», — предупредили в аэропорту.