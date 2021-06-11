Как получить компенсацию, если ваше авто попало в дорожную яму

За последние полтора года водители взыскали с Укравтодора 774 071 грн по 9 искам. 92 раза подавали украинцы в суд на Государственное агентство автомобильных дорог в 2009—2021 гг. — и 65 раз победили, то есть добились справедливости в 70% случаев.

Об этом пишет Опендатабот.

Кому удалось получить возмещение:

иск по наибольшей сумме, отсуженной в прошлом году (332 035 грн), был подан еще в 2016-м. Истцом выступил водитель «Мерседеса», который из-за выбоины размером почти метр на два и глубиной 12 см вылетел с дороги в лесополосу и получил серьезную травму плеча;

пострадавший подал иск на ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» (дочернее предприятие «Житомирского облавтодора»), требуя возмещения имущественного и морального ущерба. Суд длился более четырех лет. Общая сумма иска составила 675 222 грн, в том числе 325 000 в качестве моральной компенсации;

в 2020-м году требования были частично удовлетворены, и истец получил 331 054 грн (296 435 за ремонт авто, 24 619 — за хирургическую операцию и лекарства, а также 10 000 за моральный ущерб).

Как получить возмещение от Укравтодора:

вызовите полицию;

убедитесь, что составлен полицейский протокол на лиц, ответственных за содержание дороги;

зафиксируйте на фото и видео: яму без ограждения, повреждения авто, отсутствие знаков «внимание» или «плохая дорога»;

попросите свидетелей дать объяснения полиции;

предоставьте полиции свои письменные объяснения (обстоятельства инцидента, описание повреждений авто, размеры ямы, упоминание о наличии фотоматериалов). Проконтролируйте их включение в протокол;

требуйте от полиции вызова лица, ответственного за этот участок дороги, для вручения копии протокола;

обратитесь в местный суд с иском о возмещении ущерба. При этом ответчиком должно быть и ответственное лицо, и предприятие, на содержании которого находится участок.

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