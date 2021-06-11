Как получить компенсацию, если ваше авто попало в дорожную яму

За последние полтора года водители взыскали с Укравтодора 774 071 грн по 9 искам. 92 раза подавали украинцы в суд на Государственное агентство автомобильных дорог в 2009—2021 гг. — и 65 раз победили, то есть добились справедливости в 70% случаев.
Об этом пишет Опендатабот.
Кому удалось получить возмещение:
Как получить возмещение от Укравтодора:
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