Состояние самого богатого человека мира превысило $200 млрд

Состояние Бернара Арно, главы холдинга LVMH, владеющего Louis Vuitton и Dior, впервые превысило $200 млрд. Это следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
По состоянию на вечер 17 июня Бернар Арно занимал в глобальном рейтинге Forbes первое место с состоянием $200,4 млрд.
На второй строчке разместился основатель Amazon Джефф Безос ($199,5 млрд)
На третьей – основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($154,3 млрд).
До этого момента Безос был единственным человеком, чье состояние превышало отметку в $200 млрд – это происходило в августе и октябре 2020 года, а также в апреле 2021-го.
Арно обогнал Безоса и возглавил список богатейших миллиардеров мира в мае. До этого он уже возглавлял рейтинг на несколько минут в декабре 2019 года.
В январе 2021-го список также ненадолго возглавил Маск.
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