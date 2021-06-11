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Состояние самого богатого человека мира превысило $200 млрд

Состояние самого богатого человека мира превысило $200 млрд

Состояние Бернара Арно, главы холдинга LVMH, владеющего Louis Vuitton и Dior, впервые превысило $200 млрд. Это следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

По состоянию на вечер 17 июня Бернар Арно занимал в глобальном рейтинге Forbes первое место с состоянием $200,4 млрд.

На второй строчке разместился основатель Amazon Джефф Безос ($199,5 млрд)

На третьей – основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($154,3 млрд).

До этого момента Безос был единственным человеком, чье состояние превышало отметку в $200 млрд – это происходило в августе и октябре 2020 года, а также в апреле 2021-го.

Арно обогнал Безоса и возглавил список богатейших миллиардеров мира в мае. До этого он уже возглавлял рейтинг на несколько минут в декабре 2019 года.

В январе 2021-го список также ненадолго возглавил Маск.

По материалам Mind
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