0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 104 0

АРМА в этом году разыскало имущества и активов на 6,8 миллиарда

АРМА в этом году разыскало имущества и активов на 6,8 миллиарда

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в январе-мае разыскало более 5,6 тыс. единиц имущества и активы на 6,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

“За 5 месяцев этого года АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 6,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Указанные активы разысканы по запросам правоохранительных органов, которые с начала года направили в агентство 1296 обращений.

Больше всего запросов поступило от Национальной полиции (467), органов прокуратуры (290) и Государственной фискальной службы (213).

Кроме активов, имеющих денежное выражение, за указанный период АРМА разыскало 5 656 единиц имущества и имущественных прав. В частности, земельные участки (2 709 единиц), объекты жилой и нежилой недвижимости (1 883), товары (517), сельскохозяйственная техника с комплектующими (264), а также 40 автомобилей, 29 морских и речных судов, 2 самолета.

Информацию о разысканных активах АРМА предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление Национального агентства для физического сохранения или сохранения экономической стоимости.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.