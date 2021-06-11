АРМА в этом году разыскало имущества и активов на 6,8 миллиарда

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в январе-мае разыскало более 5,6 тыс. единиц имущества и активы на 6,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
“За 5 месяцев этого года АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 6,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Указанные активы разысканы по запросам правоохранительных органов, которые с начала года направили в агентство 1296 обращений.
Больше всего запросов поступило от Национальной полиции (467), органов прокуратуры (290) и Государственной фискальной службы (213).
Кроме активов, имеющих денежное выражение, за указанный период АРМА разыскало 5 656 единиц имущества и имущественных прав. В частности, земельные участки (2 709 единиц), объекты жилой и нежилой недвижимости (1 883), товары (517), сельскохозяйственная техника с комплектующими (264), а также 40 автомобилей, 29 морских и речных судов, 2 самолета.
Информацию о разысканных активах АРМА предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление Национального агентства для физического сохранения или сохранения экономической стоимости.
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