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Межбанк: рынок ожидает решения по учетной ставке

Межбанк: рынок ожидает решения по учетной ставке

Четверг на валютном рынке пройдет динамично. Рост котировок последних дней меняет психологию основной части участников торгов. Крупные продавцы уже не будут спешить с продажей доллара и евро, а постараются выжидать максимально высоких уровней котировок. Продолжит нарастать отложенный спрос на доллар со стороны тех покупателей, кто выжидал «дна» по курсу. Сейчас они уже не станут играть в валютную рулетку, а предпочтут закрывать свои сделки. Оживится и та часть покупателей, кто просто сейчас должен обеспечивать текущие валютные проплаты. Так что давление на гривну будет расти.

Как и вчера, скучно в этой ситуации не будет никому, а попытки максимально раскачать котировки в течение дня как со стороны крупных продавцов, так и спекулянтов — продолжатся.

Вчерашние ралли по паре евро/доллар на фоне заявлений ФРС США привели к укреплению доллара ниже уровня в 1,20 и это отразится на котировках евровалюты относительно гривны, что позволит местным спекулянтам очень неплохо на этом заработать.

Так что торговая сессия четверга на валютном рынке будет чрезвычайно интересной. Тем более, что финансисты сегодня еще и ожидают решения НБУ по учетной ставке, что потом отразится как на фондовом и ресурсном, так и опосредованно на валютном рынках. По нашему прогнозу, на фоне растущей инфляции — регулятор подымет ее с нынешних 7,5% до 8, максимум 8,5% годовых.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, 17 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,05−27,27 грн, евро — коридор 32,40−32,85 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,15 / 27,17
евро — 32,44 / 32,47

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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