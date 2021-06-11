Сколько зарабатывают Software Engineer (инфографика)

Рекрутинговый портал grc подготовил обзор профессии разработчика ПО на украинском рынке труда.
Чаще всего Software Engineer занимается разработкой и руководством проектов, которые реализуют разработчики. Также, в обязанности SE входит проверка технической реализации UI/UX, оптимизация работы приложений, разработка внутренней методологии и стандартов, контроль и управление требованиями.
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Кроме того, соискатель должен обладать лидерскими качествами, эффективно управлять командой разработчиков, понимать основы бюджетирования и, конечно же, уметь программировать.
Какой спрос на рынке на SE. Больше всего вакансий для специалистов отрасли software engineering/программная инженерия в таких профессиональных сферах:
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Чаще всего SE ищут в Киеве (44% всех вакансий категории на сайте grc.ua) и других крупных городах Украины – Харькове (17%), Львове (14%), Днепре и Одессе (по 6%).
Зарплаты. Профессионалов в сфере software engineering/программной инженерии в Украине немного – резюме от кандидатов, ищущих работу в категории, – всего 0,8% от общего числа актуальных резюме на кадровом портале grc.ua.
За одним кандидатом охотятся 2-3 компании. Кадровый голод, в свою очередь, приводит к постоянному пересмотру уровня заработных плат специалистов.
Какие зарплаты предлагают:
Требования к кандидатам. Уровень компенсации зависит не только от опыта работы, профессиональных навыков, но и уровня знания английского языка. 71% работодателей указали: знание английского языка на уровне не ниже Intermediate — обязательное требование.
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