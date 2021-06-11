«Украинское экономическое чудо» не может состояться из-за олигархов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 июня на форуме «Украина 30» заявил, что олигархическая система экономических отношений тормозит развитие государства.

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«Не первый год политики, эксперты и общественность дискутируют о том, что именно мешает Украине стать чрезвычайно успешной, экономически продвинутой страной в мире. Кто-то говорит о слишком большой доле государства в экономике, кто-то — об отсутствии экономической стратегии, кто-то — о высоких налогах. Каждый по-своему прав. Но все сходятся на том, что система экономических отношений, которая достаточно давно сформировалась в нашей стране, тормозит наше развитие и снижает шансы на „украинское экономическое чудо“. Речь идет об олигархической системе отношений, которая связала экономику, политику», — сказал Шмыгаль.

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Он заявил, что в последние 10−15 лет о существовании этой системы «знали все, но никто ничего не делал, чтобы ее переломить».

«Для нас такая система отношений не имеет ничего общего со строительством успешного государства на конкурентных основах», — отметил Шмыгаль и добавил, что правительство не может в такой системе «работать и строить экономически успешное государство».