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ТОП-20 секторов, которые генерировали 95% доходов всей экономики Украины (инфографика)

ТОП-20 секторов, которые генерировали 95% доходов всей экономики Украины (инфографика)

Ведущими секторами украинской экономики по выручке в 2019 году стали оптовая (30,5%) и розничная (8,1%) торговля.

Об этом говорится в авторском исследовании финансового аналитика компании YouControl Романа Корнилюка — «Американские горки» украинской экономики или «Секторальные экономические тренды последнего десятилетия».

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Почему именно эти отрасли? Все из-за того, что структура их выручки дублирует доходы остальных секторов реального сектора экономики: из-за перепродажи тех же товаров, которые уже учтены в выручке заводов и фабрик. Тем не менее, торговые предприятия — это важный и платежеспособный сегмент клиентской базы и контрагентов компаний с B2B бизнес-моделью. И без них секторальная структура экономики Украины была бы явно неполной.

Следующие ступени среди секторов экономики Украины по выручке занимают:

  • электроэнергетика (7,8%);
  • пищевая промышленность (6,6%);
  • транспорт и логистика (5,6%);
  • сельское хозяйство (5,6%);
  • металлургия (4,9%) и др.

Такая индустриально-аграрная структура экономики свидетельствует о низкой доле высокотехнологичного производства и недостаточности глубины переработки продукции для максимизации добавленной стоимости.

Эксперты отмечают, что — агро и металлургический сегменты украинской экономики одновременно являются крупнейшими генераторами экспортных поступлений в страну. При этом за последнее десятилетие металлургия по вкладу в общие доходы спустилась с 3-го на 7-е место, а роль сельского хозяйства — наоборот выросла: с 12 на 6 место. Оба сектора оказались наиболее динамичными в плане изменений и, можно сказать, «поменялись местами».

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Среди причин долгосрочной стагнации металлургии — постепенная потеря конкурентоспособности продукции и старых постсоветских рынков сбыта, слабые темпы обновления средств производства, влияние снижения мировых цен на черный металл в 2010—2016 годах.

Сельское хозяйство на подъеме из-за роста мировых цен на продукты питания, больших капиталовложений агрохолдингов в технологическое обновление бизнес-процессов и агрономию, а также более высокий уровень рыночной конкуренции.

ІT-сектор, несмотря на определенный рост и весомое реальное влияние на потребительский спрос и приток валюты из-за рубежа, остается почти незаметным для официальной статистики и фискальных органов власти. Его доля в официальных доходах экономики страны составляет всего 1,7% в начале 2020 г. (13-е место). В конце 2010 г. было 1,4%. Это связано с распространенными в секторе схемами оптимизации налогообложения через ФЛП и регистрацию в зарубежных юрисдикциях.

По материалам Finance.UA
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