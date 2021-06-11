ТОП-20 секторов, которые генерировали 95% доходов всей экономики Украины (инфографика)

Ведущими секторами украинской экономики по выручке в 2019 году стали оптовая (30,5%) и розничная (8,1%) торговля.
Об этом говорится в авторском исследовании финансового аналитика компании YouControl Романа Корнилюка — «Американские горки» украинской экономики или «Секторальные экономические тренды последнего десятилетия».
О важных новостях и советах, которые пригодятся для вашего кошелька, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь! 🤫
Почему именно эти отрасли? Все из-за того, что структура их выручки дублирует доходы остальных секторов реального сектора экономики: из-за перепродажи тех же товаров, которые уже учтены в выручке заводов и фабрик. Тем не менее, торговые предприятия — это важный и платежеспособный сегмент клиентской базы и контрагентов компаний с B2B бизнес-моделью. И без них секторальная структура экономики Украины была бы явно неполной.
Следующие ступени среди секторов экономики Украины по выручке занимают:
Такая индустриально-аграрная структура экономики свидетельствует о низкой доле высокотехнологичного производства и недостаточности глубины переработки продукции для максимизации добавленной стоимости.
Эксперты отмечают, что — агро и металлургический сегменты украинской экономики одновременно являются крупнейшими генераторами экспортных поступлений в страну. При этом за последнее десятилетие металлургия по вкладу в общие доходы спустилась с 3-го на 7-е место, а роль сельского хозяйства — наоборот выросла: с 12 на 6 место. Оба сектора оказались наиболее динамичными в плане изменений и, можно сказать, «поменялись местами».
Читайте также: ВВП Украины к 2030 году может возрасти до 450 миллиардов долларов — советник Шмыгаля
Среди причин долгосрочной стагнации металлургии — постепенная потеря конкурентоспособности продукции и старых постсоветских рынков сбыта, слабые темпы обновления средств производства, влияние снижения мировых цен на черный металл в 2010—2016 годах.
Сельское хозяйство на подъеме из-за роста мировых цен на продукты питания, больших капиталовложений агрохолдингов в технологическое обновление бизнес-процессов и агрономию, а также более высокий уровень рыночной конкуренции.
ІT-сектор, несмотря на определенный рост и весомое реальное влияние на потребительский спрос и приток валюты из-за рубежа, остается почти незаметным для официальной статистики и фискальных органов власти. Его доля в официальных доходах экономики страны составляет всего 1,7% в начале 2020 г. (13-е место). В конце 2010 г. было 1,4%. Это связано с распространенными в секторе схемами оптимизации налогообложения через ФЛП и регистрацию в зарубежных юрисдикциях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тариф на отопление может подорожать до 40%, - «Укртеплокоммунэнерго»Вчера, 12:38 - 1208 10
Гетманцев объяснил, почему в Украине не снижают налоги7 ч. назад - 1231 8
Судьи хотят усложнить доступ к информации о своих домах и квартирахВчера, 20:21 - 755 4
Межбанк: курс доллара окончательно преодолел психологический порог и устремился внизВчера, 18:20 - 2287 2
Цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума4 ч. назад - 314 1
В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллараВчера, 21:00 - 6152 1
Межбанк: курс доллара окончательно преодолел психологический порог и устремился внизВчера, 18:20 - 2287 2
Банки Кубы прекращают прием наличных долларов7 ч. назад - 1779
Налоговики хотят возобновить проверки самозанятых лицВчера, 19:01 - 1690
Рада одобрила налоговую амнистию для украинцев4 ч. назад - 1329
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 600
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 890
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 507
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1365
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1206