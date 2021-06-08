Фондовый рынок пиратов и самая цветущая биржа мира

Сегодня,12 июня, отмечают свой профессиональный праздник работники фондового рынка.
Finance.ua в честь этого праздника собрал 10 интересных фактов об этой профессии и отрасли в целом.
1. Одна из первых бирж возникла в городе Брюгге (Бельгия), в который переехал купец Ван дер Бурсе. Он открыл гостиницу, которая стала популярной не только среди постояльцев, но и среди различных торговых представителей.
Бурсе организовал на её территории залы для клерков, переговорные кабинеты и сейфы. Так гостиница купца обрела популярность достаточно быстро, став центром торговли в городе, куда часто приезжали иностранные купцы.
Принято считать, что «биржа» – это слово, которое произошло от фамилии этого знаменитого купца. В переводе с латинского Bursa – это кожаный мешок. Действительно, перед входом у купца на стене висел фамильный герб, на котором были изображены три кожаных мешка.
Однако, стоит отметить, что биржа Бурсе никогда официально не была зарегистрирована.
2. Биржа в Амстердаме считается наиболее старинной. Год рождения биржи – 1612, но торговля началась намного раньше.
В 1612 было построено отдельное здание для ведения торговли, а перед этим торги вели на мосту. Когда была плохая погода, биржа “переезжала” в церковь.
На амстердамской бирже торговали как товарами, так и ценными бумагами. Первыми публичными акциями стали бумаги Голландской Ост-Индской акционерной компании в 1602 году.
Фото: www.devriesendevries.com
3. Самые крупные биржи – Нью-Йоркская NYSE (New York Stock Exchange) и NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation). Они уже давно захватили первенство и являются крупнейшими и самыми капитализированными площадками в мире.
К слову, Нью-Йоркская фондовая биржа была основана еще в 1792 году. Ее создали 24 брокера, подписав первое брокерское соглашение – «Платановое Соглашение». Им было закреплено создание ассоциации торговцев ценными бумагами, собиравшихся под деревом платан. Биржа расположена на Уолл-Стрит, где и росло легендарное дерево.
NYSE. Фото из открытых источников.
А еще Нью-Йоркскую фондовую биржу сначала называли «тротуарной», поскольку трейдеры собирались на тротуаре возле здания, из окна которого выглядывал человек и выкрикивал котировки. Такая система долго не прожила, поскольку часто людям приходилось стоять под окнами в метель и дождь.
Так со временем трейдеры перебирались в помещение, а котировки записывали на грифельной доске, ставшей для них инструментом номер один на долгие годы, пока технический прогресс не отправил ее в историю.
4. Раньше участники биржи работали по принципу “Кто громче – у того самая выгодная сделка”. Иногда сами трейдеры, чтобы выделиться среди коллег и стать более заметными, обували туфли на огромных каблуках. Именно из-за этого в 2000 году в Чикагской фондовой бирже было принято постановление, которое ограничивало высоту каблуков трейдеров. Целью данного постановления являлось снижение травматизма.
5. Черный понедельник – так называют 19 октября 1987 года, когда Dow Jones Industrial Average снизился на 22,61% – это самый большой однодневный процент потери в истории США.
6. Microsoft спасла Apple от дальнейшего падения в 1997 году. Microsoft купила 150 млн акций. Тогда соучредитель Apple Стив Джобс получил столь необходимые денежные средства в обмен на акции без права голоса и гарантию того, что Microsoft поддержит Office для Mac в течение пяти лет.
7. Человек, который не заработал на Apple почти ничего. Если уже зашла речь о компании Apple, стоит вспомнить еще одну историю. Она произошла намного раньше.
Рональд Уэйн – это третий сооснователь Apple вместе со Стивом Возняком и Стивом Джобсом. В 1976 году всего через 12 дней после основания компании он продал свою долю в 10% акций компании обратно Джобсу и Возняку, чтобы избежать финансового риска. Тогда он получил за них каких-то $800, а сегодня его доля стоила бы более чем $200 миллиардов.
Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн. Фото из открытых источников.
8. Все знают понятия “быки” и “медведи” на бирже, однако мало кто знает, откуда они взялись. Почему торговцев, играющих на понижение, называют “медведями”, а тех, кто на повышение – “быками”? Все очень просто – это связанно именно с поведением животных: медведи бьют лапой вниз, а быки наоборот рогами вверх.
9. У пиратов может быть тоже свой фондовый рынок. Сомали считается самой опасной страной мира. Именно тут в 2009 году местные пираты основали пиратскую фондовую биржу.
На площадке размещались акции судоходных компаний, промышляющих морским разбоем. «Инвесторам» было разрешено вкладывать не только деньги, но и оружие, катера или оборудование в конкретную атаку, а взамен получать часть награбленного.
Например, у вдовы одного из пиратов после его смерти не осталось ничего, кроме трех выстрелов из РПГ (Ручной противотанковый гранатомёт. – Ред.) – их она и вложила. А после захвата очередного корабля и получения выкупа ей выплатили семьдесят пять тысяч долларов.
10. Самая ароматная биржа в мире. В голландском городе Алсмер вершится судьба цветочного бизнеса планеты. Здесь находится крупнейший в мире цветочный аукцион и продается 60% цветов, выращенных на планете. Годовой оборот биржи — более четырех миллиардов евро.
Сюда доставляют свежие растения из многих стран, чтобы предложить товар крупным поставщикам. После торгов цветы упаковывают и отправляют покупателям сразу в магазин или в аэропорт. Из Голландии товар попадает на прилавки магазинов в разных уголках мира, в том числе и в Украину.
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