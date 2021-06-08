Объем наличных денег в обращении продолжает расти

После роста объема наличных денег в апреле на 3,6%, в мае денежная база, которая охватывает наличные деньги в обращении вне банков, резервные деньги банков и другие деньги, возросла на 3,6% к 644,157 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

С начала года денежная база выросла на 8,1% с 595,993 млрд гривен.

Денежная масса в мае увеличилась на 0,5% до 1 894,662 млрд гривен, а с начала года увеличилась на 2,4% с 1 850,014 млрд гривен.

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Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае увеличился на 0,4% до 533,333 млрд гривен, а с начала года – на 3,3% с 516,085 млрд гривен.

Ранее стало известно, что только за 4 месяца 2021 года в Украине напечатали и отчеканили денег на общую сумму в 33 миллиарда 811 миллионов 200 тысяч гривен.