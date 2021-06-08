0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

Объем наличных денег в обращении продолжает расти

Объем наличных денег в обращении продолжает расти

После роста объема наличных денег в апреле на 3,6%, в мае денежная база, которая охватывает наличные деньги в обращении вне банков, резервные деньги банков и другие деньги, возросла на 3,6% к 644,157 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

С начала года денежная база выросла на 8,1% с 595,993 млрд гривен.

Денежная масса в мае увеличилась на 0,5% до 1 894,662 млрд гривен, а с начала года увеличилась на 2,4% с 1 850,014 млрд гривен.

Читайте также: Евросоюз меняет правила ввоза наличных

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае увеличился на 0,4% до 533,333 млрд гривен, а с начала года – на 3,3% с 516,085 млрд гривен.

Ранее стало известно, что только за 4 месяца 2021 года в Украине напечатали и отчеканили денег на общую сумму в 33 миллиарда 811 миллионов 200 тысяч гривен.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.