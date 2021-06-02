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Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к Фонду

Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч и присоединение Ощадбанка к Фонду

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект № 5542−1 по присоединению государственного «Ощадбанка» к Фонду гарантирования вкладов физлиц и увеличению гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Так, в Раде зарегистрированы два законопроекта о присоединении Ощадбанка к ФГВФЛ: правительственный № 5542 и поданный Гетманцевым № 5542−1.

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Альтернативный законопроект, как отметил заместитель министра финансов Юрий Драганчук, является более комплексным и направленным на развитие Фонда и усиление его институционального потенциала, что даст возможность аккумулировать больше средств и обеспечить устойчивость.

В конце концов, представитель Минфина также поддержал законопроект № 5542−1. Его же поддержали 22 из 23 участников комитета, и таким образом рекомендовали Раде принять его в первом чтении и за основу.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн сразу, а с 2023 года — до 600 тысяч грн.

Кабинет Министров на заседании 14 апреля поддержал проект закона о присоединении государственного Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц.

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По материалам Економічна Правда
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