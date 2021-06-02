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Карантин в Украине предлагают продлить и смягчить

Карантин в Украине предлагают продлить и смягчить

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин до конца лета.

Об этом на заседании правительства в среду, 9 июня, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

“Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не побежден. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности”, – сказал он.

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Минздрав уже разработал предложения по модели пребывания и деятельности в условиях зеленой зоны, которая даст больше возможностей для отдыха в летний период, работы бизнеса и путешествий.

“В частности, мы планируем отменить требования по заполнению залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков”, – сказал министр.

Ляшко отметил, что в Украине оставят основные противоэпидемические ограничения – обязательность масок в общественных зданиях и транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

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В то же время глава Минздрава обещает, что украинцы смогут свободно путешествовать за границу, поскольку позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ – менее 5%.

“Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, по критериям ЕС”, – сказал Ляшко.

Он также отметил, что загруженность койко-мест в стране самая низкая с начала года.

“Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году”, – сказал министр.

Кроме того, занятость ресурсов медсистемы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом – на 15%, аппараты ИВЛ – на 7%. “Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно – количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое”, – констатировал Ляшко.

По материалам Корреспондент.net
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