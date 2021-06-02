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Верховный Суд отказал компании, которая хотела взыскать $250 миллионов с ОПЗ

Верховный Суд отказал компании, которая хотела взыскать $250 миллионов с ОПЗ

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины отказал в удовлетворении заявления о предоставлении разрешения на исполнение арбитражного решения в споре компании Ostchem Holding Limited с публичным акционерным обществом «Одесский припортовый завод» о взыскании с ОПЗ 250 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении, Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма своим решением от 25 июля 2016 года обязал ПАО «Одесский припортовый завод» уплатить компании Ostchem Holding Limited («Остхем Холдинг Лимитед», Республика Кипр) 193 257 811,22 долл., которые являются неподлежащим обжалованию непогашенным основным долгом, и 57 977 343,37 долл., которые являются неподлежащим обжалованию начисленным штрафом, согласно ст. 7.2 контракта купли-продажи природного газа от 25 января 2013 года.

Определением Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года удовлетворено заявление компании Ostchem Holding Limited, признано и разрешено исполнение указанного арбитражного решения.

«8 июня 2021 года Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения апелляционных жалоб ПАО „Одесский припортовый завод“ и Фонда государственного имущества Украины решение Киевского апелляционного суда от 24 апреля 2019 года отменил, в удовлетворении заявления компании Ostchem Holding Limited … о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма от 25 июля 2016 года отказал», — говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет составлен в течение десяти дней.

Напомним, Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил 25 июля 2016 года иск компании Ostchem и взыскал с ПАО «Одесский припортовый завод» 193,36 млн долл. основного долга за поставки газа и 57,8 млн долл. пени за просрочку платежей.

После этого компания Ostchem Holding Limited обратилась в Южненский городской суд Одесской области, чтобы легализовать это решение на территории Украины. Южненский городской суд предоставил компании Ostchem Holding Limited разрешение на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда.

В частности, суд разрешил компании Ostchem Holding Limited взыскать с ПАО «Одесский припортовый завод» 5 млрд 24 млн гривен долга.

Компания Ostchem Holding Limited с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа — монопольными покупателями продукции завода с марта 2013 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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