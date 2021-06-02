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МАУ обновила права на полеты в Грецию

МАУ обновила права на полеты в Грецию

Госавиаслужба Украины выдала и обновила права авиакомпании МАУ на полеты по семи маршрутам в Грецию.

Об этом сообщает Avianews.com.

Авиаперевозчик сможет совершать чартеры из Одессы, Харькова и Львова в Салоники с частотой до двух раз в неделю. Также МАУ сможет летать по два раза в неделю из Киева в Керкиру на греческом острове Корфу.

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Госавиаслужба обновила права авиакомпании, которые позволяли ей совершать регулярные рейсы из Киева и Львова в Ираклион на греческом острове Крит, а также из Киева в Салоники.

Из Киева МАУ теперь сможет летать на Крит до семи раз в неделю, из Львова на Крит — до пяти раз в неделю, из Киева в Салоники — до семи раз в неделю.

Греция открыта для туристов из Украины:

  • граждане Украины с 14 мая 2021 года могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого перед вылетом нужно заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr
  • также необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса. С момента получения последней дозы прививки до момента прибытия в Грецию должно пройти не менее 14 дней;
  • подтверждением вакцинации является сертификат, выданный страной, где введена прививка. В нем должны быть указаны имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения;

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  • если турист не прошел вакцинацию, для въезда в Грецию он может в качестве альтернативы сдать тест на коронавирус методом ПЦР. C момента сдачи анализа до момента прибытия в Грецию должно пройти не более 72 часов;
  • если человек переболел коронавирусом, то может показать справку о выздоровлении. С момента получения положительного результата на коронавирус методом ПЦР или на антиген должно пройти не менее 2 месяцев и не более 9 месяцев.

Все документы могут быть оформлены на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках.

По материалам Finance.UA
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