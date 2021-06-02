МАУ обновила права на полеты в Грецию

Госавиаслужба Украины выдала и обновила права авиакомпании МАУ на полеты по семи маршрутам в Грецию.
Об этом сообщает Avianews.com.
Авиаперевозчик сможет совершать чартеры из Одессы, Харькова и Львова в Салоники с частотой до двух раз в неделю. Также МАУ сможет летать по два раза в неделю из Киева в Керкиру на греческом острове Корфу.
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Госавиаслужба обновила права авиакомпании, которые позволяли ей совершать регулярные рейсы из Киева и Львова в Ираклион на греческом острове Крит, а также из Киева в Салоники.
Из Киева МАУ теперь сможет летать на Крит до семи раз в неделю, из Львова на Крит — до пяти раз в неделю, из Киева в Салоники — до семи раз в неделю.
Греция открыта для туристов из Украины:
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Все документы могут быть оформлены на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках.
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