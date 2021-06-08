В Украине стремительно дорожает недвижимость

Недвижимость стремительно дорожает во всех регионах Украины. В среднем цены изменились на 15%.

Об этом рассказали в «Сніданку з 1+1».

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости говорят, что в среднем в крупных городах стоимость квадратных метров с начала года увеличилась почти на 15%.

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Следует заметить, что одновременно с ценами существенно растет и спрос на жилье. В частности, в Ровно наблюдается настоящий аншлаг вокруг коттеджей и таунхаузов, несмотря на то, что стоимость квадратного метра выросла на 10%.

В Ивано-Франковске эксперты фиксируют повышение спроса на новостройки. Тогда как ценники на жилье повысились на 15%. В Сумах почти на 50% больше начали покупать однокомнатные квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. Цены на недвижимость здесь подскочили больше всего — почти на 20%.

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В среднем во всех крупных городах стоимость квадратных метров подскочила на 12%. Экспеты говорят, что новостройки выросли в цене из-за роста стоимости строительных материалов. То есть растет стоимость не только квадратного метра, но и строительно-монтажных работ.