Украинцы задолжали за коммуналку 79,1 млрд грн. Самые большие долги – за газ. Если общую задолженность поделить на количество всех семей в стране, то получится, будто каждая из них должна около 5,3 тыс. грн.
Об этом пишет Обозреватель.
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Долги постепенно растут, а программу субсидий урезают. Даже среди тех семей, которые не нуждаются в деньгах, накапливаются долги. В среднем в каждом доме накапливает долги каждая десятая квартира. И в некоторых из них сумма задолженности уже перевалила за 100 тыс.
Как за год выросли долги за коммуналку:
У каждого поставщика коммунальных услуг есть свой юридический отдел. В случаях, когда должники наотрез отказываются платить, они подают иски в суд и практически всегда их выигрывают.
Так, 9 марта 2021-го Киевский районный суд Полтавы обязал должника выплатить долг за отопление, который он накопил с 2016 года, в размере 51,8 тыс. грн. Кроме того, долг увеличили на 5,5 тыс. грн (посчитали инфляцию). Также заставили оплатить 3,3 тыс. грн процентов (3% годовых) и 2,1 тыс. судебных расходов. В результате вместо 51,8 тыс. грн должнику придется вернуть уже 62,8 тыс. грн.
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