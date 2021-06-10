Украинцы задолжали за коммуналку 79,1 млрд грн. Самые большие долги – за газ. Если общую задолженность поделить на количество всех семей в стране, то получится, будто каждая из них должна около 5,3 тыс. грн.

Об этом пишет Обозреватель.

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Долги постепенно растут, а программу субсидий урезают. Даже среди тех семей, которые не нуждаются в деньгах, накапливаются долги. В среднем в каждом доме накапливает долги каждая десятая квартира. И в некоторых из них сумма задолженности уже перевалила за 100 тыс.

Как за год выросли долги за коммуналку:

за газ – 30,2 млрд грн (было 27,3 млрд грн);

за отопление и горячую воду – 28,7 млрд грн (было 22,3 млрд грн);

за воду – 6,1 млрд грн (было 5 млрд грн);

за электроэнергию – 7,8 млрд грн (5,4 млрд грн).

У каждого поставщика коммунальных услуг есть свой юридический отдел. В случаях, когда должники наотрез отказываются платить, они подают иски в суд и практически всегда их выигрывают.

Так, 9 марта 2021-го Киевский районный суд Полтавы обязал должника выплатить долг за отопление, который он накопил с 2016 года, в размере 51,8 тыс. грн. Кроме того, долг увеличили на 5,5 тыс. грн (посчитали инфляцию). Также заставили оплатить 3,3 тыс. грн процентов (3% годовых) и 2,1 тыс. судебных расходов. В результате вместо 51,8 тыс. грн должнику придется вернуть уже 62,8 тыс. грн.

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