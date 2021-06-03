Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, установленном договором банковского вклада. Если договором не определен размер процентов, банк обязан выплачивать проценты в размере учетной ставки Национального банка Украины.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«Право вкладчика получать проценты на депозит, которые начисляются в порядке и на условиях заключенного договора, закреплены законодательством Украины», — говорят в Фонде гарантирования.
Как начисляются проценты:
Как облагается налогом доход вкладчика:
Банк как налоговый агент перечисляет суммы налогов в бюджет. Ориентировочный расчет доходов и расходов по вкладу можно получить на сайте банка, воспользовавшись депозитным калькулятором. Однако, такой расчет носит условный характер и имеет целью составить ваше общее представление о сумме дохода и расходов от размещения вклада.
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«Поэтому перед подписанием договора банковского вклада проверьте указанные в нем процентную ставку, дату начала и окончания депозита, дополнительные комиссии и тому подобное. Уточните все непонятные пункты договора у работника банка», — советуют в ФГВФЛ.
В случае банкротства банка:
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