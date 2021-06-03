Как начисляется и облагается налогом доход по депозитам: разъяснение ФГВФЛ

Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере, установленном договором банковского вклада. Если договором не определен размер процентов, банк обязан выплачивать проценты в размере учетной ставки Национального банка Украины.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«Право вкладчика получать проценты на депозит, которые начисляются в порядке и на условиях заключенного договора, закреплены законодательством Украины», — говорят в Фонде гарантирования.

Как начисляются проценты:

проценты на банковский вклад начисляются со дня, следующего за днем поступления вклада в банк, до дня, предшествующего его возврату вкладчику или списанию со счета вкладчика по другим основаниям;

выплату процентов банки производят в сроки, определенные договором, например, ежемесячно или в конце срока его действия. Как правило, проценты перечисляются на текущий счет вкладчика, указанный в договоре;

если же договор банковского вклада не устанавливает сроки и порядок выплаты процентов, то их выплачивают вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада. При этом невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты. А в случае возврата вклада выплачиваются все начисленные до этого момента проценты.

Как облагается налогом доход вкладчика:

доход вкладчика в виде процентов на депозитный счет облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором 1,5%.

Банк как налоговый агент перечисляет суммы налогов в бюджет. Ориентировочный расчет доходов и расходов по вкладу можно получить на сайте банка, воспользовавшись депозитным калькулятором. Однако, такой расчет носит условный характер и имеет целью составить ваше общее представление о сумме дохода и расходов от размещения вклада.

Читайте также: ФГВФЛ направил в ВР законопроект о повышении гарантированной суммы возмещения

«Поэтому перед подписанием договора банковского вклада проверьте указанные в нем процентную ставку, дату начала и окончания депозита, дополнительные комиссии и тому подобное. Уточните все непонятные пункты договора у работника банка», — советуют в ФГВФЛ.

Реклама

В случае банкротства банка:

в случае признания банка неплатежеспособным начисление процентов по вкладам прекращается в день начала процедуры вывода Фондом гарантирования вкладов банка с рынка;

Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не больше суммы предельного размера возмещения средств по вкладам, установленного на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.