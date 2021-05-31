Для метро на Виноградарь проложили первый километр тоннеля

В Киеве строительство станций метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ПАО «Киевметрострой».

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В Киевметрострое уверяют, что несмотря на вызовы пандемии прилагают максимум усилий для эффективного выполнения плана работ.

«Тоннелепроходческий щит, который движется от будущей станции «Мостицкая» до станции «Сырец», подошел к отметке в 1000 метров», – говорится в сообщении. Ведется также подготовка демонтажной камеры для приема оборудования и начала проходки второго тоннеля.

«Были периоды, когда работники бригадами шли на самоизоляцию из-за случаев коронавируса. Также решались моменты с приездом немецких специалистов и доставкой оборудования из-за рубежа. Сейчас делаем все, чтобы наверстать некоторое отставание и в конце года открыть станцию», – заявил заместитель директора по строительству ПАО «Киевметрострой» Сергей Полянский.

По его словам, на «Проспекте Правды» сейчас выполняются работы по переносу коммуникаций. Ведется строительство перегонных тоннелей.

Отмечается, что на новых станциях метро будут работать около 150 специалистов. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит 100 тыс. пассажиров.