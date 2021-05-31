Зеленский ветирует принятый закон о недостоверной декларации чиновников — ОП

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законопроект, за который проголосовали народные депутаты о недостоверном декларировании доходов.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Законопроект №4651 3 июня был поддержан нардепами, но он содержит в себе изменения по декларации активов членов семьи декларанта. Одна из правок к законопроекту позволяет не указывать в декларации движимое и недвижимое имущество, которым владеют или используют родственники. За это они не несут никакой ответственности. Поэтому Зеленский не будет подписывать закон.
“Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушение, связанное с декларированием”, — заявил президент.
Глава государства также подчеркнул, что декларация доходов – это одно из требований ЕС для предоставления безвиза. Поэтому он не может ставить под угрозу одно из достижений Украины на пути к евроинтеграции.
“Уголовная ответственность за неподачу декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно строгой и должна предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны нести ответственность по закону”, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, Верховная Рада поддержала”:https://news.finance.ua/ua/news/-/494205/deputaty-povernuly-uvyaznennya-za-brehnyu-v-deklaratsiyah законопроект №4561, за него проголосовали 307 парламентариев. Он вводил уголовную ответственность и штрафы за недостоверные данные в декларации.
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