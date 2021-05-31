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Какие страны лидируют по темпам подорожания жилья

Какие страны лидируют по темпам подорожания жилья

Мировые цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за 15 лет. Глобальный индекс цен на жилье, измеряющий средние цены на жилье в 56 странах, вырос на 7,3% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, что является самым быстрым темпом с четвертого квартала 2006-го. По темпам роста цен лидирует Турция.

Об этом сообщает Mansion Global.

«Фактором, который способствует росту цен на жилье во всем мире, стала массовая переоценка потребностей в жилье после пандемии, то есть покупатели, которые ищут домашние офисы, сады или просто ближе к открытым пространствам. Требования к дому выросли из-за изоляции, и домовладельцы задумались о том, где и как они хотят жить, что побудило многих переехать или купить второй дом», — сказала глава международного исследования жилищного фонда Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен.

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С ростом цен на 32% по сравнению с прошлым годом Турция возглавляет рейтинг пятый квартал подряд. Однако без учета инфляции реальные цены на жилье в стране росли примерно на 16% ежегодно.

Годовой рост цен в 13 странах, в основном развитых, был выражен двузначными числами. К ним относятся Новая Зеландия (22%), США (13%), Швеция (13%), Австрия (12%), Канада (10,8%) и Великобритания (10,2%).

«Домовладельцы в этих развитых странах также наблюдали одни из самых высоких показателей накопленных сбережений. Для некоторых это может означать, что теперь у них есть залог за свой первый дом, или же дать возможность существующим домовладельцам модернизироваться», — отметила Эверетт-Аллен.

Например, по оценкам Банка Англии, с начала пандемии коронавируса британские домовладельцы накопили сбережений на 250 миллиардов фунтов стерлингов ($ 354 млрд).

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируется дальнейший рост стоимости квартир на десятки процентов в ближайшие месяцы. Всего в 2021 году цена жилья вырастет на 20−25%.

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По материалам Обозреватель
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