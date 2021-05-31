Какие страны лидируют по темпам подорожания жилья

Мировые цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за 15 лет. Глобальный индекс цен на жилье, измеряющий средние цены на жилье в 56 странах, вырос на 7,3% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, что является самым быстрым темпом с четвертого квартала 2006-го. По темпам роста цен лидирует Турция.
Об этом сообщает Mansion Global.
«Фактором, который способствует росту цен на жилье во всем мире, стала массовая переоценка потребностей в жилье после пандемии, то есть покупатели, которые ищут домашние офисы, сады или просто ближе к открытым пространствам. Требования к дому выросли из-за изоляции, и домовладельцы задумались о том, где и как они хотят жить, что побудило многих переехать или купить второй дом», — сказала глава международного исследования жилищного фонда Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен.
С ростом цен на 32% по сравнению с прошлым годом Турция возглавляет рейтинг пятый квартал подряд. Однако без учета инфляции реальные цены на жилье в стране росли примерно на 16% ежегодно.
Годовой рост цен в 13 странах, в основном развитых, был выражен двузначными числами. К ним относятся Новая Зеландия (22%), США (13%), Швеция (13%), Австрия (12%), Канада (10,8%) и Великобритания (10,2%).
«Домовладельцы в этих развитых странах также наблюдали одни из самых высоких показателей накопленных сбережений. Для некоторых это может означать, что теперь у них есть залог за свой первый дом, или же дать возможность существующим домовладельцам модернизироваться», — отметила Эверетт-Аллен.
Например, по оценкам Банка Англии, с начала пандемии коронавируса британские домовладельцы накопили сбережений на 250 миллиардов фунтов стерлингов ($ 354 млрд).
Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируется дальнейший рост стоимости квартир на десятки процентов в ближайшие месяцы. Всего в 2021 году цена жилья вырастет на 20−25%.
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